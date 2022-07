L’Australie à nouveau touchée par des inondations, un phénomène extrême de plus en plus fréquent en raison du dérèglement climatique

Essuyant des pluies torrentielles depuis trois jours, des milliers d'habitants de Sydney ont été appelés à évacuer leurs foyers ce lundi. Les rivières en crue ont en effet submergé des pans entiers de terrain et des torrents d'eau se sont échappés du principal barrage de la plus grande métropole d'Australie. "Le sol est saturé, les rivières coulent rapidement, les barrages débordent", a déclaré Carlene York, une responsable des services d'urgence de l'État. Environ 32 000 personnes ont ainsi reçu un ordre ou un avertissement d'évacuation dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, ont indiqué les services d'urgence.

Lundi, les services de secours ont déclaré être venus en aide à plus de 80 personnes depuis la veille au soir. De nombreuses personnes ont été piégées dans leurs voitures en essayant de traverser des routes inondées ou ont été bloquées dans leurs maisons à la suite de la rapide montée des eaux. Les eaux de la rivière, d’un brun boueux, avaient transformé une grande étendue de terrains en lac dans la banlieue de Camden, au sud-ouest de Sydney.

Sous forte pression, le barrage de Warragamba, qui fournit la majorité de la ville en eau potable, a également laissé s’échapper d’importants volumes d’eau.

Par ailleurs, les autorités maritimes se débattaient pour reprendre le contrôle d’un porte-conteneurs en perdition après une panne de moteur dans une mer déchaînée au large de Sydney.

©AP

©AP

Logiques et prédictibles, mais…

"L'Australie est touchée par les phénomènes El Niño et La Niña, analyse Xavier Fettweiss, climatologue à l'ULiège. Ces vents changeants vont de l'Amérique du Sud à l'Australie et inversement. Selon leur direction, ils causent des feux de forêt ou des inondations." Ces événements sont donc "logiques" et "prédictibles ". Ce qui l'est beaucoup moins, c'est leur ampleur, leur fréquence et leur durée, que l'expert lie indéniablement au réchauffement. Régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs et des inondations répétées et de plus en plus intenses, l'Australie est particulièrement éprouvée par des dérèglements climatiques qui "accentuent les extrêmes".

Plus fréquents, plus extrêmes et plus longs

Selon les prévisionnistes, les pluies torrentielles en Nouvelle-Galles du Sud pourraient persister pendant encore au moins 24 heures. "Les systèmes météo restent plus longtemps sur place, c'est l'une des conséquences du réchauffement", commente Xavier Fettweiss.

Par ailleurs, "lorsque le réchauffement augmente de 1 °C, l'atmosphère gagne 7 % d'humidité, pointe-t-il. Cela signifie plus d'eau et donc des pluies plus extrêmes". Avec le réchauffement de la planète, l'atmosphère contient en effet plus de vapeur d'eau, augmentant les risques d'épisodes de fortes précipitations, selon les scientifiques. Ces pluies, associées à d'autres facteurs liés notamment à l'aménagement du territoire, favorisent les inondations. "L'importance du bâti accentue les conséquences des pluies extrêmes", abonde M. Fettweiss.

La côte est de l'Australie a subi des inondations répétées au cours des dix-huit derniers mois. En mars, les inondations causées par de fortes tempêtes ont dévasté l'ouest de Sydney et fait 20 morts. "Nos recherches sur les inondations de mars 2021 ont révélé que des événements similaires au-dessus de Sydney étaient susceptibles de se produire 80 % plus souvent d'ici la fin du XXIe siècle" a déclaré Kimberley Reid, spécialiste de l'atmosphère à l'Université Monash. "C'est une estimation crédible", juge M. Fettweiss.

L'Australie doit se préparer à des inondations plus régulières, a déclaré Dominic Perrottet, Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud. "Il ne fait aucun doute que ces événements deviennent plus fréquents. Les gouvernements doivent s'adapter et s'assurer que nous répondons à l'environnement changeant dans lequel nous nous trouvons." Une analyse que partage le climatologue belge. "Il semble acquis que l'on atteindra un réchauffement de 2 °C, le tout est de limiter celui-ci - et donc l'impact de nos activités sur le climat - pour que les conséquences soient moindres."