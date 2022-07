"Si rien ne change, il aura disparu d'ici 2042": Le glacier de la Marmolada qui s'est effondré ce dimanche est à l'agonie

Depuis les rives du lac de Fedaia, il suffit de lever les yeux. Au sommet de la montagne, la blessure du glacier est visible à l’œil nu. Un trou béant, grand comme deux terrains de football, qui de loin semble inoffensif, mais qui a pourtant englouti deux cordées d’alpinistes dimanche, faisant sept morts, huit blessés et cinq disparus, sans doute encore ensevelis sous des tonnes de glace et de roche.

"Je viens de monter là-haut, ce sera vraiment difficile de retrouver quelqu'un vivant", estime Aurelio Soraruf, propriétaire du refuge "La Marmolada", un refuge ouvert en 1906 et situé au pied des chemins qui mènent au glacier. "C'était une magnifique journée dimanche, beaucoup avaient laissé leur voiture au pied du glacier, mais ne sont jamais venus la rechercher. La montagne les a engloutis comme les soldats de la Grande Guerre ! Cela fait cent cinquante ans qu'on monte sur la Marmolada, mais de mémoire d'alpiniste, jamais un événement de cette gravité n'était arrivé, un morceau du glacier qui dégringole vers la vallée, jamais !"

Ce glacier du plus haut massif des Dolomites est en effet connu pour avoir servi d'"Eisstadt", la ville de glace, pour l'armée austro-hongroise pendant le premier conflit mondial. À l'époque il était si massif que des galeries de dix kilomètres de long avaient été creusées dans la glace. Un musée, installé sur la route qui mène au sommet, raconte ces faits d'armes. "Je suis allé trouver mon ami, Carlo Budel, qui vit là-haut dans la cabane de Punta Penia, on l'appelle l'homme sentinelle des Dolomites, poursuit Aurelio Soraruf. Il n'a jamais vu le glacier réduit aussi fort. Il avait entendu des bruits d'eau en dessous de la glace en altitude ces dernières semaines."

La perte d’un fils

Franco et Anna-Maria Carrain, un couple de retraités qui habitent non loin du lac, arrivent au refuge. À l'aide de jumelles, ils regardent le sommet et ne cachent pas leur émotion. "Voir ce glacier qui fond comme cela, c'est comme perdre un fils", admet cet homme passionné de haute montagne. "On l'a toujours vu recouvrir trois quarts de la montagne, mais maintenant chaque été, on le voit devenir de plus en plus petit." Son épouse confirme. "Tous les glaciers fondent : le Stelvio, le Mont-Blanc… Mais celui-ci, qui est le plus petit de tous, diminue plus rapidement que les autres." Le couple ne pensait pas qu'un sérac de cette dimension pouvait se détacher du glacier même s'ils parlent de tragédie annoncée. "Avec les températures de ces dernières semaines, j'ai toujours pensé qu'il fallait grimper avec prudence, admet Franco. C'est comme se baigner en mer avec un drapeau rouge, il y a plus de risques de monter sur un glacier en cette période. Mais jamais je n'aurais imaginé pareil drame."

Samedi, le thermomètre affichait dix degrés en altitude, un record pour cette montagne culminant à 3 300 mètres. Le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, arrivé sur place lundi, a clairement pointé le changement climatique comme étant responsable de la tragédie. Les effets sont clairement visibles dans les Dolomites, encore plus qu'ailleurs, affirme Jacopo Gabrieli, glaciologue à l'Institut des sciences polaires de Venise. "Le glacier, comme on le voit aujourd'hui, a une taille comme si on était déjà en septembre après un été sec. Avec ces températures, une poche d'eau s'est formée sous le glacier et quand le sérac s'est détaché, il n'a pas trouvé d'appui, il a glissé à grande vitesse. On voit clairement l'effet des températures excessives qui durent depuis des mois !", juge-t-il. Le glacier de la Marmolada a souffert du manque de pluie et de neige cet hiver. "Les Dolomites souffrent encore plus que le reste des Alpes. Ce glacier a perdu 30 % de son volume de glace en dix ans. Si rien ne change, nous pensons que d'ici 2042, il aura disparu." Une course contre les émissions de gaz à effet de serre qui, vu des Dolomites, semble perdue d'avance.