Les communautés côtières face au défi du changement climatique : "Certains endroits subiront simultanément une double charge de pertes pour la pêche et l'agriculture"

Selon une nouvelle étude publiée dans Nature Communications, les communautés côtières des tropiques pourraient être doublement affectées par le changement climatique. D'une part, en subissant des pertes de nourriture provenant de la pêche et d'autre part, en étant confrontées à un phénomène similaire dans le domaine de l'agriculture.



Le Pr Joshua Cinner et ses collègues se sont intéressés au phénomène au sein de 72 communautés côtières de cinq pays de la région Indo-Pacifique (l'Indonésie, Madagascar, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et la Tanzanie). Ils ont combiné des enquêtes socio-économiques menées auprès de plus de 3 000 ménages à des projections modélisées des pertes de rendements des cultures et de la pêche afin de réaliser une analyse complète, au terme de laquelle ils ont pu dégager trois résultats clés.

Dans un premier temps, il apparaît clairement que le secteur de la pêche sera le plus touché par le changement climatique. Dans le cas des scénarios "hautes émissions" de gaz à effet de serre, les pertes pourraient représenter en moyenne 14,7% du potentiel des prises. "Les pertes potentielles moyennes attendues des captures de pêche sont environ deux fois plus élevées que celles qui pourraient être compensées par une conservation stratégique", soulignent les chercheurs en s'appuyant sur une étude publiée en 2021.

L'étude montre également que de faibles gains pourraient avoir lieu dans le secteur agricole, mais eux-ci sont exclusivement dus au riz. "Si l'on exclut le riz, on constate un déclin moyen de la production agricole d'ici le milieu du siècle, puisque le maïs et le manioc affichent des pertes médianes constantes dans le cadre de scénarios climatiques basés sur l'accord de Paris - avec une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre, NdlR - et ceux où le développement est basé sur les énergies fossiles."

L'analyse des chercheurs révèle aussi une forte variabilité au sein d'un même pays. "Si l'on se contente d'examiner les pertes moyennes attendues, on risque d'occulter les pertes potentielles de prises de pêche plus extrêmes prévues pour de nombreuses communautés", expliquent-ils. En Indonésie, par exemple, les pertes potentielles de la pêche se situent à 15,9%. "Mais les sites individuels varient de 6,5% à 32%", notent les chercheurs.

Un double fardeau

Dans un second temps, les résultats de l'étude mettent en lumière la possibilité de réduire la menace de double fardeau que représentent des pertes à la fois pour la pêche et l'agriculture. En effet, de nombreuses communautés dépendent actuellement de ces deux secteurs, tant pour se nourrir que pour dégager des revenus. "Certains endroits subiront simultanément une double charge de pertes pour la pêche et l'agriculture, mais les efforts d'atténuation qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre pourraient freiner ces pertes", concluent les auteurs. Dans les scénarios à hautes émissions de CO2, 64% des sites étudiés par les scientifiques risquent de perdre de la productivité simultanément dans ces deux secteurs, contre seulement 37% dans les scénarios de basses émissions.

Dans les scénarios à hautes émissions, un tiers des sites étudiés pourraient faire face à une diminution des prises potentielles de pêche, mais à une augmentation de leur production agricole. "Pour ces sites, une question essentielle est de savoir si les gains potentiels de l'agriculture pourraient aider à compenser les pertes du potentiel de capture de la pêche", note l'étude. Les résultats de cette enquête ont montré que pour 32% des ménages étudiés, y compris certaines communautés entières, les gains agricoles ne seraient pas en mesure de compenser les pertes potentielles de la pêche. C'est par exemple le cas dans les Philippines, où dans 12% des communautés étudiées, aucun ménage n'était engagé dans l'agriculture. "Dans ces endroits, il sera essentiel de renforcer la capacité d'adaptation au changement climatique."