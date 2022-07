Quand les égouts bruxellois saturent, ce sont les cours d'eau qui trinquent. Chaque année, des millions de mètres cubes d'eaux polluées sont déversés dans la nature. Pour Canal it up, il est temps d'agir.

À Bruxelles, la Senne et le canal pollués par des millions de mètres cubes d'eau non traitées

Chaque mois, le même scénario se répète : le système d’égouttage bruxellois est submergé par une quantité trop importante d’eau et des milliers de mètres cubes d’eau polluée sont déversés dans le canal et dans la Senne. Sur une année, il y a en moyenne 10 millions de mètres cubes d’eau qui se retrouvent dans la nature sans avoir été traités en amont, polluant les cours d’eau bruxellois et entravant le développement de la faune et la flore. Un problème pointé du doigt par plusieurs associations qui estiment que cela ne peut plus durer.

1. Un système qui sature (trop) vite

C’est le cas de “Canal it up” qui, depuis plusieurs mois, reprend les données des systèmes de monitoring installés aux déversoirs de Sainctelette et de Maalbeek. Avec le trop-plein de Molenbeek, ils représentent à eux seuls 75 % du volume annuel déversé dans la nature. Selon les relevés réalisés en mai, les eaux polluées se sont retrouvées à sept reprises dans la Senne, ainsi qu’une fois dans le canal. Pour l’année 2021, l’association a comptabilisé 19 jours avec des déversements d’eaux usées dans le canal et 100 jours vers la Senne, rien que pour le déversoir situé à Sainctelette.

"Si ça arrive deux ou trois fois par an, ce n'est pas grave. Mais ici, ça arrive en moyenne dix fois par mois vers la Senne et une à trois fois par mois vers le canal", déplore Pieter Elsen, fondateur de l'association. "Les égouttages ne sont pas dimensionnés pour recevoir cette quantité d'eau."

Bruxelles possède un réseau d’égouttage unitaire : cela signifie que les eaux usées et les eaux de pluie se retrouvent mélangées dans les mêmes canalisations. En cas de fortes précipitations, la capacité du système d’égouttage peut donc se retrouver insuffisante. Le mélange d’eaux usées et d’eaux de pluie peut alors remonter, tant dans la ville que dans les habitations. Pour éviter cela, des déversoirs ont été prévus à plusieurs endroits de la ville permettant au surplus d’eau d’être directement évacué dans les cours d’eau Bruxellois. Et si le système n’est supposé être utilisé qu’en cas de pluies exceptionnelles, force est de constater que ce n’est pas le cas.

Autre problème : des stations d’épuration qui, en cas de trop fortes précipitations, n’arrivent plus à faire face et déversent elles aussi des eaux polluées directement dans la nature. L’association estime que c’est le cas pour environ 6 millions de mètres cubes chaque année. Un chiffre à ajouter au volume déjà important déversé via les trop-pleins bruxellois.

Le trop-plein de Paruck (Sainctelette) vers le canal ©D.R.

2. Trois fois plus qu’à Paris

Pieter Elsen n'hésite pas à comparer la situation de Bruxelles à celle de Paris, autre grande capitale. "Ils ont actuellement 3 millions de mètres cubes déversés annuellement. C'est trois fois moins qu'ici et pourtant, Paris est beaucoup plus grande que Bruxelles", souligne-t-il.

Paris a aussi pour objectif de réduire drastiquement la pollution de la Seine afin de pouvoir y organiser des compétitions de natation pendant les Jeux Olympiques de 2024. Pour y parvenir, la Ville a prévu, entre autres, la construction d'un bassin d'orage près de la gare d'Austerlitz pouvant retenir 46 000 mètres cubes, soit l'équivalent de 20 piscines olympiques. "Quand les travaux seront finis, ils n'auront plus que deux ou trois débordements par an vers la Seine, seulement en cas de grandes pluies", avance le fondateur de "Canal it up", qui rappelle que les villes de Londres et de Copenhague s'attaquent, elles aussi, au problème.

3. Lettre ouverte, bis repetita

Dans une lettre ouverte, 24 associations ont interpellé Rudi Vervoort, ministre-Président de la région Bruxelles-capitale (PS) et Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de l'Environnement. Elles déplorent la situation et fustigent le manque d'ambition des autorités. "Après la lettre envoyée en 2021, Alain Maron nous a répondu en quelques lignes en disant que tout allait être fait, mais sans réel plan, explique Pieter Elsen, auteur de la lettre. Alors, on a réécrit une nouvelle lettre cette année en demandant à peu près la même chose, sauf que les questions sont plus spécifiques."

Les signataires demandent des estimations des coûts liés au vieillissement prématuré des canalisations d'égout, aux dommages causés par les eaux de pluie et aux travaux de réparation des infrastructures. Ils demandent également au ministre de communiquer le coût estimé des inondations pour les 100 prochaines années, en tenant compte des effets du changement climatique, si aucune modification n'était apportée aux infrastructures. Le but annoncé : éviter une réponse générale et obliger le ministre à se pencher sur le problème. "Il faut un plan spécifique, un objectif et un délai", insiste Pieter Elsen.

Interpellé à ce sujet lors d'une séance au Parlement bruxellois à la mi-mai, Alain Maron n'a pas convaincu. "Il a mentionné la même chose que l'année passée : le monitoring, des travaux de modifications des infrastructures existantes et la gestion dynamique des bassins d'orage. C'est bien, mais ça aurait pu être fait il y a longtemps", pointe Pieter Elsen, prenant l'exemple des travaux d'aménagements de trop-pleins. "Ils ont remarqué que les débordements vers la Senne arrivaient avant que la capacité totale maximum de la station d'épuration soit atteinte", explique-t-il, ajoutant qu'un système permettant de les fermer était en cours d'installation.

4. Un plan de gestion de l’eau qui se fait attendre

Outre ces pistes de solutions, l'association attend avec impatience le plan de gestion de l'eau 2022-2027 qui doit permettre de respecter la directive-cadre européenne. L'objectif ? Que tous les cours d'eau atteignent le bon état écologique et chimique d'ici à 2027. "Autrement dit, il faut de la vie dans ses cours d'eau, des poissons, des plantes. Il faut aussi que la qualité d'eau soit bonne, détaille le directeur de l'association, qui s'inquiète. On n'a pas l'impression que Bruxelles veuille tout faire pour y arriver."

Le dossier est géré par Bruxelles-Environnement, qui assure que des choses sont prévues pour limiter les déversements. "Le projet de plan 2022-2027 prévoit plusieurs mesures pour faire face au problème : aménagement des déversoirs existants, mise en œuvre de la gestion intégrée des eaux de pluie à l'amont pour éviter une surcharge du réseau d'égouttage qui mène aux déversements trop fréquents, mise en place des derniers bassins d'orage et de la gestion dynamique des bassins d'orage pour 'retenir' les eaux avant déversement lorsqu'on n'est pas en situation d'orage", nous explique la porte-parole de l'administration publique bruxellois.

Initialement prévue pour cette année, l'adoption définitive du plan de gestion de l'eau a été reportée en 2023. Et il faudra encore patienter pour que les objectifs soient remplis. "Si l'ensemble des mesures sont mises en œuvre, le bon état devrait pouvoir être atteint d'ici 2033", note Bruxelles-Environnement. Un délai expliqué par le temps de mise en œuvre des travaux. Mais pour cela, "l'ensemble des moyens identifiés dans le plan de gestion de l'eau doivent être mis à disposition, tant financiers qu'humains".

Reste donc aux politiques de donner au plan de gestion de l’eau les moyens de réussir. À défaut, “Canal it up” invite les Bruxellois à se retenir d’aller aux toilettes quand il pleut pour éviter tout débordement des égouts. Une solution humoristique face à un problème qui ne prête pourtant pas à rire.