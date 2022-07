La protection des espèces sauvages, indissociable de la survie humaine

Alimentation, médecines, loisirs ou encore matériaux : des milliards de personnes à travers le monde bénéficient et dépendent, à plusieurs niveaux, des espèces sauvages (animaux terrestres, poissons, algues, champignons, plantes ou encore arbres…). Plus d’une personne sur cinq est, par exemple, dépendante des espèces sauvages pour ses revenus et son alimentation. Une contribution mise en péril par la crise mondiale de la biodiversité, près d’un million d’espèces de plantes et d’animaux étant désormais menacées d’extinction.

Dans un nouveau rapport publié ce vendredi, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes) s'est penchée sur l'utilisation durable de ces espèces sauvages, essentielle tant pour le maintien de la biodiversité et des écosystèmes que pour le bien-être de l'humanité. Il aura fallu quatre ans de travail, 85 experts et plus de 200 auteurs collaborateurs pour que ce rapport soit élaboré.

La sécurité alimentaire menacée

Le texte définit cinq types de pratiques relatives à l’utilisation des espèces sauvages : la pêche, la cueillette, l’exploitation forestière, le prélèvement d’animaux terrestres (dont la chasse) et les pratiques non extractives, comme l’observation d’animaux – cette dernière représentait à elle seule 600 milliards de dollars par an avant la pandémie de Covid-19.

Pour chacune d'entre elles, les tendances de ces 20 dernières années ont été passées à la loupe. Si les experts de l'Ipbes constatent une augmentation générale, tant dans l'utilisation des espèces sauvages que dans la durabilité des pratiques, des disparités subsistent à travers le monde. C'est le cas pour la pêche, par exemple, puisqu'environ 34 % des stocks mondiaux de poissons sauvages sont encore surexploités aujourd'hui, selon les récentes estimations mondiales. "Dans les pays et régions où les mesures de gestion de la pêche sont peu intensives, l'état des stocks est souvent mal connu", relève le Dr Jean-Marc Fromentin, coauteur du rapport.

Les experts rappellent que la surexploitation est l'une des principales menaces mettant en danger la survie de nombreuses espèces sauvages terrestres et aquatiques. En plus des conséquences directes sur ces espèces, s'attaquer à ce problème bénéficiera aux personnes qui en dépendent. "70 % des populations pauvres de la planète dépendent directement des espèces sauvages", ajoute Marla Emery, coauteure du rapport, dans un communiqué.

La biodiversité sous pression

Changement climatique, pollution et modifications des paysages terrestres et marins sont autant de facteurs identifiés par le rapport qui influent sur le caractère durable de l’utilisation des espèces sauvages. Le développement du commerce mondial augmente lui aussi les pressions subies par ces espèces, menant parfois à l’effondrement de certaines populations. Ce phénomène est amplifié par le manque de réglementations efficaces tout au long de la chaîne d’approvisionnement, du niveau local au niveau mondial. Le commerce illégal d’espèces sauvages, considéré comme le troisième au monde derrière le trafic d’êtres humains et de drogues, pèse quant à lui entre 69 et 199 milliards de dollars par an et conduit bien souvent à des pratiques qui ne sont pas durables.

Des changements transformateurs

Enfin, les experts examinent plusieurs scénarios futurs envisageables. Le rapport soutient que les changements climatiques, l’augmentation de la demande et les progrès technologiques risquent d’entraver considérablement les pratiques d’utilisation durable à l’avenir. L’Ipbes relève plusieurs leviers et éléments clés pour relever ces défis, comme réduire la pêche illégale, supprimer les subventions néfastes, créer des certifications pour l’exploitation forestière, mais aussi mettre en place des systèmes de gouvernance efficaces et instaurer une redistribution équitable des bénéfices et des coûts liés aux espèces sauvages.

"L'illusion que l'humanité pourrait exister séparément ou en maîtrisant le reste de la nature a conduit à des crises environnementales majeures, comme le changement climatique et le déclin de la biodiversité, alerte l'Ipbes. Considérer l'humanité comme faisant partie de la nature, c'est-à-dire un membre ou un citoyen de la nature parmi d'autres, établirait les bases d'une relation plus respectueuse et plus durable."

Le rapport invite également à accorder plus d’attention aux connaissances autochtones et locales, souvent sous-utilisées et sous-évaluées.

Enfin, les experts soulignent la nécessité de voir des changements profonds, qui ne pourront pas être atteints uniquement à l'aide d'objectifs ambitieux. Des interventions concertées seront nécessaires afin de renforcer les actions politiques favorables à l'utilisation durable des espèces sauvages. "L'utilisation durable des espèces sauvages est cruciale pour toutes les personnes et toutes les communautés, conclut le Dr Anne Larigauderie, secrétaire exécutive de l'Ipbes. Ce rapport aidera les décideurs du monde entier à adopter des politiques et des mesures qui servent au mieux les intérêts des êtres humains et de la nature." C'est en tout cas son souhait.

Validé par les délégations des 139 pays membres de l’Ipbes, réunis à Bonn (Allemagne), le rapport publié ce vendredi précède une seconde analyse portant sur le thème de la valeur de la nature et des services rendus par les écosystèmes, dont la publication est prévue lundi. Ceux deux rapports seront au centre des discussions de la Cop 15 Biodiversité, qui doit se tenir à Montréal en décembre. Celle-ci doit fixer un cadre pour protéger la nature et ses ressources au niveau mondial à horizon 2050.