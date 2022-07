Sécheresse historique au Maroc : Casablanca menacée de coupures d’eau

La caravane de sensibilisation du grand public à la rationalisation de l’utilisation de l’eau n’a toujours pas été lancée, alors que Casablanca se prépare à vivre son jour de plus forte consommation d’eau : l’Aïd El Kebir. En cause, un problème d’agenda du wali (préfet) de Casablanca, qui doit être présent le jour de son lancement. Le Maroc connaît ainsi la pire sécheresse de son histoire récente dans une relative indifférence. La capitale économique du Royaume est pourtant menacée de coupures d’eau pour la première fois.

Le barrage Al Massira sur l'Oum Er Biaa, le plus grand de tout le Maroc avec une capacité de stockage de 2,6 milliards de m³, n'est rempli qu'à hauteur de 5,3 %. "La dernière fois que le barrage Massira a été rempli à 100 %, c'était en 2010. Il a réussi à alimenter la zone pendant dix ans, mais à force d'années de sécheresse successives, le stock, faute d'être renouvelé, a été épuisé", explique Aïssam Rherari, chef de la division gestion de l'eau et phénomène extrême au ministère de l'Équipement et de l'Eau. Or, le bassin de l'Oum Er Biaa alimente en partie Casablanca.

Pour assurer son approvisionnement, les autorités ont donc connecté en urgence le réseau sud-ouest de l’agglomération aux conduites en provenance du bassin du fleuve Bouregreg, situé au nord-est, moins sévèrement touché par la pénurie. La pression a aussi été réduite dans la moitié de la ville avec le risque que l’eau n’arrive plus au sommet des immeubles de plus de 20 étages qui se sont multipliés dans les nouveaux centres d’affaires. Cette réduction pourrait permettre des économies de 9 à près de 33 millions de m³ d’eau par an, soit 4 à 15 % de la consommation annuelle moyenne de Casablanca. À terme, en 2026, la ville devrait bénéficier d’une station de dessalement : 548 000 m³ par jour extensibles à 800 000 m³ moyennant près de 800 millions d’euros. En attendant, Casablanca est menacée de coupures d’eau jusqu’aux prochaines pluies. Si Dieu le veut…

Étalement urbain

Si la situation de Casablanca est aussi dramatique, c'est que, tandis que la sécheresse amenuisait ses ressources, ses besoins, eux, ont constamment augmenté, passant de 500 à 630 000 m³ d'eau par jour en dix ans. Sur cette période, la ville a littéralement dévoré sa périphérie, croissant de 2 hectares par jour. "Après la forte vague d'exode rural au début des années 1990, on assiste à une dédensification de la ville avec la réduction de la taille des foyers et l'accès au confort moderne des familles défavorisées, explique Saâd Azzaoui, directeur maîtrise d'ouvrage à la Lydec, filiale de Suez, chargée de la distribution de l'eau et de l'électricité à Casablanca. Les habitants des bidonvilles ont été massivement relogés dans des immeubles à la périphérie de la ville : beaucoup qui n'avaient pas de salle de bains, ni de toilettes, y ont soudainement eu accès. Toute leur consommation a changé."

En 2013, la capitale économique du Royaume a également essuyé l’une des fameuses colères royales. Le wali, considéré comme responsable des insuffisances de la ville, a été limogé et remplacé et, depuis lors, Casablanca n’est plus qu’un vaste chantier. Le parc de la Ligue arabe a été entièrement rénové, la promenade de la mosquée Hassan II a été couverte d’immenses pelouses méthodiquement arrosées.

"Les espaces verts de Casablanca sont encore très réduits et ne consomment que 6 000 à 7 000 m3 d'eau par jour, une consommation négligeable par rapport au reste : d'ailleurs cinq stations d'épuration sont prévues pour répondre aux besoins d'arrosage", tempère Saâd Azzaoui.

Pour lui, il faut surtout penser les villes autrement. "Planter des arbres dans une rue consomme relativement peu d'eau, mais cela permet de rafraîchir l'air de 4° C ! Aujourd'hui, à Casablanca, comme dans tout le pays, les gens arrosent les trottoirs et les terrasses, c'est un mode de climatisation traditionnel efficace, mais qui consomme beaucoup plus d'eau", explique-t-il.