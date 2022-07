Comment rendre les villes plus fraîches ? Des solutions existent

Chaque été, une chaleur étouffante s’empare des grandes agglomérations. C’est l’îlot de chaleur urbain, un véritable microclimat où les températures dans les villes et centres-villes sont plus élevées que dans leur périphérie.

"C'est dû en premier lieu à tout ce qui est minéral. Le bitume, les trottoirs, les façades des bâtiments… Tout cela accumule la chaleur de l'ensoleillement et la rend rapidement", explique André De Herde, professeur émérite de la faculté d'architecture de l'UCLouvain, qui ajoute que les activités humaines qui rejettent de la chaleur et les véhicules sont également des facteurs à prendre en compte.

Cet écart entre les températures observées en ville et à la campagne peut être très important, allant d’une différence de 1 °C à 12 °C. Des études faites par des chercheurs de l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM) et de l’Institut flamand de recherche technologique (Vito) ont étudié le phénomène en région bruxelloise. Les chercheurs ont déterminé que l’îlot de chaleur nocturne était en moyenne de 2,5 °C à 3 °C dans la capitale.

Des degrés supplémentaires dont on se passerait bien lors de vagues de chaleur, et qui n'épargnent pas les citadins. "La première conséquence, c'est que l'on dépasse les zones de confort thermique. En été, on va demander que la température ne dépasse pas les 26 °C, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur", souligne André De Herde, précisant qu'à l'extérieur, cet inconfort est aggravé par le fait d'être en plein soleil ou l'absence de vent.

"Le deuxième élément qui est important pour l'individu, c'est le confort respiratoire à l'extérieur. Cet air étant plus pollué, il peut y avoir plus de problèmes respiratoires ." Il est en effet inutile de rappeler que, lors de canicules, de nombreux problèmes de santé peuvent s'aggraver, touchant en majorité les personnes les plus à risque comme les personnes âgées.

Refaire de la place à la nature

Alors, comment faire pour limiter cette hausse des températures et rendre les villes un peu plus respirables en cas de fortes vagues de chaleur ? Il existe trois types de refroidissement : actif, passif et urbain. Le refroidissement actif comprend les ventilateurs, les canons qui vaporisent de l'eau ou encore la climatisation. "Je n'ai rien contre, mais je pense qu'il faut d'abord essayer de régler la question par l'aménagement même des espaces", assure André De Herde.

Pour le professeur émérite, mieux vaut donc privilégier d'autres méthodes. "Le refroidissement passif, c'est regarder ce qui peut diminuer la température", explique-t-il, citant l'ombre et la végétation. Il fait en effet toujours plus frais à l'ombre qu'en plein soleil et toujours plus frais dans l'herbe que sur une terrasse. En plus de créer des zones d'ombre, la végétation remplit un autre rôle grâce à l'évapotranspiration. "En s'évaporant de la surface de la végétation, la vapeur va humidifier l'air, ce qui va amener une ambiance thermique plus agréable", développe l'expert. Dernier facteur cité par André De Herde : l'eau, qui contribue également à diminuer la température.

En combinant tous ces éléments, il devient donc possible de créer des microclimats urbains, ce que l'on appelle des îlots de fraîcheur. "C'est ce que l'on va essayer de recréer en ville : des zones qui reprennent ces trois caractéristiques, souligne l'expert. "Le nouveau règlement d'urbanisme de la ville de Bruxelles va dans le bon sens à ce niveau-là", ajoute-t-il, assurant que le plus bel exemple était celui de l'architecte belge Bas Smets, dont le projet a été choisi pour le réaménagement des abords et du parvis de Notre-Dame de Paris. "Il combine effectivement de la végétation et de l'eau, donc il va créer tout un microclimat. Il va même encore plus loin parce qu'il veut mettre de la végétation qui va résister à des températures plus élevées, en disant les températures ne vont effectivement qu'évoluer vers le haut."

Cartographie des îlots de fraîcheur dans la Région de Bruxelles-Capitale ©Bruxelles environnement

Une architecture adaptée

Le troisième type de refroidissement concerne directement l'architecture. "En alternant les espaces végétalisés et les zones construites, un refroidissement naturel est possible, explique André De Herde.

"Au niveau urbain, il y a beaucoup d'exemples dans l'architecture traditionnelle", continue-t-il, prenant l'exemple des places publiques du sud de la France. "Les terrasses sont au soleil et les magasins de l'autre côté, à l'ombre." L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) propose quant à elle d'implémenter des toits et des trottoirs "froids", qui ne retiennent pas autant la chaleur que leurs équivalents classiques. "Il y a beaucoup de toits inclinés chez nous. Il faudrait donc regarder s'il y a suffisamment de surface pour que ça ait un effet", estime le professeur.