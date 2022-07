L’air conditionné, cette fausse bonne idée

Selon les données d'Eurostat, le nombre de degrés-jours de refroidissement, soit lorsque la température de l'air extérieur est supérieure à une base spécifique, a triplé entre 1979 et 2021. Les Européens sont donc de plus en plus nombreux à avoir besoin d'un système d'air conditionné pour faire face aux étés toujours plus chauds. On estime que 20 % des Européens possèdent un système de climatisation, contre 12 % en Belgique en 2020. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Forts besoins d’énergie

Si l'effet rafraîchissant quasi immédiat est agréable, ce choix risque en réalité d'amplifier le problème. En effet, l'air conditionné demande une énergie considérable pour fonctionner. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les climatiseurs et ventilateurs représentent déjà 20 % de l'électricité totale consommée dans les bâtiments à l'heure actuelle. "Sans intervention, la demande énergétique des climatiseurs va plus que tripler d'ici à 2050 et équivaudra à la demande en électricité actuelle de la Chine", soulignait Fatih Birol, le directeur exécutif de l'agence, en 2018.

Selon une étude publiée en 2019, la demande en électricité pourrait augmenter de 11 à 27 % d'ici à 2050 en cas de réchauffement climatique modéré. Dans le scénario d'un réchauffement fort, cette hausse est estimée entre 25 à 58 %. Ces projections auront donc aussi des conséquences sur l'empreinte carbone des climatiseurs, l'électricité nécessaire pour les faire fonctionner étant encore en grande partie produite à l'aide d'énergies fossiles.

Froid dedans, chaud dehors

Autre problème de taille : en rejetant de l'air chaud vers l'extérieur, les systèmes modernes de climatisation peuvent augmenter la température de l'air des villes. Des chercheurs du Centre national de recherches météorologiques français se sont intéressés à ce phénomène. Grâce à des simulations, ils ont montré que les rues de Paris étaient plus chaudes de 0,25 °C à 1 °C à cause des climatiseurs.

Et c'est la nuit que cela se ressent le plus sur les températures. "C'est contre-intuitif car les dégagements de chaleur sont plus importants pendant la journée. Cela est dû à la couche limite atmosphérique moins profonde pendant la nuit", écrivent les chercheurs. Ils ont également déterminé que si la chaleur émise par les climatiseurs parisiens était doublée d'ici à 2030, la température augmenterait de 2 °C dans la capitale.

Une étude similaire avait été menée aux États-Unis, où presque tous les ménages possèdent un système de climatisation. Là aussi, les résultats ont montré une augmentation de 1 °C à 1,5 °C dans la majorité des zones urbaines.

L’air conditionné risque donc de contribuer à la surchauffe des villes, ce qui en retour accentuera le besoin d’air conditionné. Un cercle vicieux qu’il vaut donc mieux éviter, en privilégiant des alternatives aux effets moins néfastes.