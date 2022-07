Trente ans après sa disparition, la rainette verte fait son retour en Wallonie

Ce samedi marque le lancement d'un ambitieux programme de réintroduction de la rainette verte en Wallonie. Le pôle Raînne de Natagora a travaillé pendant plusieurs années afin d'identifier les causes ayant causé le déclin progressif et la disparition de ces petits amphibiens il y a une trentaine d'années. Quatre sites de nature restaurée ont été choisis pour la réintroduction de l'espèce : trois en Famenne et un en Gaume.

Mi-avril, des bénévoles wallons et flamands se sont mobilisés pendant plusieurs nuits pour collecter des pontes de rainettes dans les provinces du Limbourg et d'Anvers. "Ces pontes ont été mises en élevage chez nos partenaires 'Le domaine des Grottes de Han' et 'Pairi Daiza Foundation' ainsi que chez plusieurs volontaires de Natagora", explique Charles Carels du pôle Raînne de Natagora dans un communiqué. "Cet élevage est destiné à assurer aux têtards un taux de survie nettement plus important que s'ils avaient été directement relâchés dans la nature."

Têtard de rainette verte ©Aurélie Robise





De jeunes rainettes ont été libérées ce samedi, après avoir été testées pour s'assurer qu'elles ne sont pas porteuses de pathogènes, dans l'espoir qu'elles s'installent durablement dans les sites sélectionnés.

"Ce projet se veut bien plus ambitieux que la simple réintroduction d'une espèce disparue. Nous espérons que le retour de cet amphibien renforcera à grande échelle les initiatives de protection des milieux tant aquatiques que terrestres que la rainette affectionne particulièrement. Ce qui serait tout bénéfice pour une multitude de plantes et animaux peut-être moins spectaculaires mais tout aussi essentiels pour la biodiversité",ajoute Charles Carels.

L'opération sera renouvelée durant les deux prochaines années et sera, en cas de succès, le programme sera étendu à d'autres sites wallons.