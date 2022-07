Températures extrêmes, sécheresse, feux de forêt... La vague de chaleur qui frappe actuellement l'Europe occidentale illustre implacablement - pour ceux qui en doutaient encore - les conséquences du réchauffement climatique.

Dans l'état actuel des choses, on se dirige vers un réchauffement de 3, voire 4 degrés d'ici 2100. Selon le climatologue Jean-Pascal van Ypersele, interrogé par nos confrères de Bel RTL, cette situation aurait des conséquences dévastatrices, notamment du point de vue de la répétition et de la fréquence des vagues de chaleur. "Malheureusement, même si c'était inconcevable il y a quelques années, on va s'approcher des 50 degrés. Ce n'est pas l'année prochaine mais dans le courant de ce siècle: on va arriver à des extrêmes qui s'approcheront de 50 degrés, si on n'arrive pas à stabiliser le climat", met en garde le membre du GIEC.

"On peut avoir des incendies de forêt chez nous aussi"

Des températures qui entraîneraient inévitablement davantage d'incendies et de feux de forêt. Un phénomène qui n'est pas à exclure en Belgique, d'après l'expert. "Les conditions météorologiques propices aux feux vont devenir de plus en plus fréquentes, dans le pourtour méditerranéen en tout cas. Mais un peu plus au Nord, c'est-à-dire chez nous, ça viendra un peu plus tard, avec un peu moins d'intensité. Mais je crois qu'on doit s'attendre aussi chez nous à ce que la sécheresse en provoque. On a déjà vu, du côté de Mouscron et à d'autres endroits, des feux agricoles, des feux de paille et des choses comme ça qui montrent bien que les conditions météo sont favorables aux feux. Chez nous, on peut avoir des incendies de forêt aussi."

Enfin, le climatologue alerte sur les risques que les vagues de chaleur peuvent entraîner sur la santé et présage des "centaines de décès" à la suite des températures extrêmes de ce mois de juillet.