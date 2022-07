Accueil Planète Environnement Des scientifiques alertent sur le phénomène "d’automne précoce" Les arbres se croient déjà en automne, en raison de la chaleur et de la sécheresse. Ils sont en mode survie, expliquent des spécialistes. Sophie Devillers Journaliste service Planète ©Flémal

Au Nord du pays, les arbres se débarrassent prématurément de leurs feuilles, en raison de la sécheresse. Un mode survie pour économiser les ressources. En Wallonie, au Nord du Sillon Sambre et Meuse, comme en Brabant wallon, on le constate aussi . “Cela a bien commencé. On voit déjà en effet des feuilles par terre, confirme Thibaut Thyrion, garde forestier du bois de Lauzelle (UCLouvain). Ce qui se passe, c’est qu’on a a eu très peu de pluie depuis le début de saison. Avec cette réserve hydrique, la forêt aurait pu encore tenir, mais à cette sécheresse s’est ajoutée deux coups de chauds, jusqu’à 39-40°C, ce qui porte préjudice aux arbres. Ce qu’on voit actuellement, ce sont plutôt...