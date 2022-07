Vote historique aux Nations Unies: l'accès à un environnement propre, sain et durable fait partie des droits humains

Tous les habitants de la planète ont droit à un environnement sain, ont déclaré les Nations Unies. Outre l'abstention de 8 pays (la Biélorussie, le Cambodge, la Chine, l'Ethiopie, l'Iran, le Kirghizstan, la Russie et la Syrie), tous les pays présents ont voté en faveur du texte ce jeudi, lors de l'Assemblée générale des Nations unies.

Dans une résolution adoptée jeudi matin au siège des Nations unies à New York, l'Assemblée générale a déclaré que le changement climatique et la dégradation de l'environnement étaient parmi les menaces les plus pressantes pour l'avenir de l'humanité. Elle a appelé les États à intensifier leurs efforts pour garantir à leurs populations l'accès à un "environnement propre, sain et durable".

Si la résolution n'est pas juridiquement contraignante pour les États membres des Nations unies, les défenseurs de l'environnement espèrent qu'elle aura un effet de ruissellement, en incitant les pays à inscrire le droit à un environnement sain dans leurs constitutions nationales et leurs traités régionaux, et en encourageant les États à appliquer ces lois.

"Cette résolution envoie le message que personne ne peut nous enlever la nature, l'air et l'eau purs, ou un climat stable - du moins, pas sans se battre", a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). Dans un message vidéo, elle a également félicité les États membres et remercié la société civile, les groupes indigènes, les activistes et avocats ayant rendu l'adoption du texte possible : "Nous avons attendu longtemps pour ça, mais cela prouve qu'il y a désormais une solidarité avec les milliards de personnes qui subissent le poids de la triple crise planétaire (du changement climatique, de la perte de la nature et de la pollution)". Et d'ajouter : "L'Assemblée générale des Nations unies a véritablement marqué l'histoire."

Il y a quelques jours, elle avait rappelé qu'un décret similaire datant de 2010 reconnaissait le droit à l'assainissement et à l'eau potable. Ce décret, a-t-elle assuré, avait incité les pays du monde entier à ajouter des protections relatives à l'eau potable dans leur constitution. Selon elle, la dernière résolution a le même potentiel historique. "La résolution déclenchera une action environnementale et fournira les garanties nécessaires aux populations du monde entier", a-t-elle déclaré. "Elle aidera les gens à défendre leur droit à respirer de l'air pur, à accéder à une eau saine et suffisante, à une alimentation saine, à des écosystèmes sains et à des environnements non toxiques pour vivre, travailler, étudier et jouer."

Zakia Khattabi, la ministre fédérale du Climat, s'est réjouie de l'adoption du texte. "Un environnement propre, sain et durable reconnu comme un droit de l'Homme universel, un signal fort de la communauté internationale ! Heureuse que la Belgique ait co-sponsorisé cette résolution", a-t-elle déclaré sur Twitter. "Je salue le rôle moteur de la société civile et des peuples autochtones du monde entier dans cette évolution et remercie les initiateurs de la résolution que sont le Costa Rica, les Maldives, le Maroc, la Slovénie et la Suisse".





Ce vote intervient ce 28 juillet qui marque également le "jour du dépassement" de l'année 2022, date à laquelle la capacité biologique annuelle de la Terre à se régénérer est dépassée.