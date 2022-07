Les vagues de chaleur touchent aussi la vie marine

La vague de chaleur de la semaine du 18 juillet a aussi entraîné une vague de chaleur marine, constate l'Institut flamand de la mer (Vliz). La semaine dernière, l'eau de mer était environ 3 °C plus chaude que pour un mois de juillet habituel. À la mer du Nord, la température de l'eau le long de la plage tournait autour de 21-22 °C et l'eau de mer autour de 19 °C. "C'est une vague de chaleur marine. Dans la mer du Nord, les animaux marins peuvent plus ou moins supporter ce court pic. Dans les régions tropicales et subtropicales, mais aussi aujourd'hui dans la mer Méditerranée, ces pics provoquent en revanche le blanchiment des coraux ou la formation d'algues toxiques", explique Jan Seys, porte-parole du Vliz.

Si les vagues de chaleur se succèdent, leur impact ne fera qu'augmenter. "Les animaux marins ne sont pas adaptés aux grandes fluctuations. Ils peuvent surmonter les augmentations de courte durée, mais lorsque les vagues de chaleur prévues se produiront plus fréquemment et seront plus intenses, cela posera des problèmes majeurs. Notamment car l'eau chaude contient moins d'oxygène, poursuit Jan Seys. La mer du Nord s'est réchauffée de 1,5 °C au cours des 60 dernières années. Pour la vie marine, il s'agit d'un bouleversement majeur et nous pouvons en voir les conséquences chez les poissons et autres organismes. La morue, par exemple, s'est déjà déplacée vers le nord de 50 à 400 kilomètres. Les poissons des régions plus chaudes, comme les sardines et les anchois, viennent ici plus souvent. Ce changement pourrait être un problème majeur, car il restera peu d'animaux dans les zones trop chaudes des tropiques, et il n'y aura pas d'alternative pour les espèces qui sont déjà proches des calottes polaires."

Quatre à cinq degrés en Méditerranée

Plus dans le Sud, la Méditerranée occidentale affiche depuis fin mai des températures exceptionnelles. "Cette grande vague de chaleur marine a démarré fin mai en mer Ligure, située entre l'Italie et le nord de la Corse, puis s'est poursuivie en juin dans le golfe de Tarente , dans le sud-est de l'Italie", indique Karina Von Schuckmann, océanographe à Mercator Océan International (MOI). En juillet, "de la mer des Baléares à la Sardaigne ainsi qu'à l'est de la Corse et sur l'ensemble de la mer Tyrrhénienne, on observe en surface des températures exceptionnelles comprises entre 28 et 30 °C supérieures à la normale, de l'ordre de +4 à +5 °C", selon MOI.

Cette canicule marine peut modifier profondément la faune et la flore, entraînant des migrations d'espèces vers des eaux moins chaudes, une possible mortalité en masse ou une diminution de certaines et l'apparition de nouvelles, relève Karina Von Schuckmann. Avec des effets socio-économiques en cascade, notamment sur la pêche. Suite à cette canicule, les organismes fixés comme les gorgones dites coraux écorce et le corail rouge devraient connaître une mortalité "totale ou partielle", selon Charles-François Boudouresque, professeur d'écologie marine à l'Université Aix-Marseille,

Ces vagues de chaleur marine ont déjà doublé en fréquence depuis les années 1980, selon le dernier rapport du Giec. Entre 2015 et 2019, la Méditerranée a connu cinq années consécutives de mortalité en masse d'espèces du fait de ces vagues de chaleur marine, souligne également un récent article paru dans Global Change Biology.