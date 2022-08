Voici les espèces de papillons les plus présentes dans nos jardins

Tout comme l’année précédente, les piérides, vulcain et paon du jour sont les espèces les plus représentées, indique Natagora. Des noms délicats à l’image des ailes de ces lépidoptères, aux couleurs sobres ou chatoyantes. Au total, 2 772 jardins ont été répertoriés lors de cette édition 2022, offrant une précieuse photographie de l’état des populations de papillons, en Wallonie et à Bruxelles.

Les participants ont observé en moyenne six espèces différentes tourbillonnant au-dessus des parterres. "L'impression d'ensemble est celle d'une année correcte", relève Natagora. "Cela est peut-être lié à des conditions météo favorables à l'observation, le temps chaud et ensoleillé ayant sans doute encouragé les participants à s'attarder au jardin". Il est aussi possible que la mode du jardin "au naturel" gagne du terrain, pour le plus grand bonheur des insectes.

Sur les premières marches du podium, on retrouve d’abord le cortège des piérides (notre photo), ces papillons blancs dont les chenilles se régalent notamment de choux, puis les papillons dont les chenilles se nourrissent de l’ortie (vulcain, paon-de-jour, carte géographique), favorisés par un printemps plutôt vert. Pour le reste, le diagnostic doit être affiné au cas par cas.

Naturellement sujet aux fluctuations, l'azuré commun connaît une mauvaise année. "Ce papillon, qui passe la saison froide au stade de chenille, a peut-être souffert d'un hiver humide et doux, des conditions appréciées par les champignons pathogènes", suggère l'organisation.

Bel été en revanche pour le tircis, ce papillon d’ombre, qui apprécie les sous-bois, haies et lisières, tout comme le petit nacré qui a été observé dans 11,83 % des jardins participants.

"Si le déclin global des insectes est avéré dans un temps long par plusieurs études scientifiques en Europe, des situations contrastées peuvent être observées notamment pour les papillons en Belgique", ponctue Natagora. "Certaines espèces semblent en effet plutôt profiter du réchauffement, notamment des papillons venus du sud qui étendent leur aire de répartition au moins temporairement. Toutefois, nos papillons sont aussi soumis aux conséquences néfastes des phénomènes climatiques extrêmes (sécheresses, inondations…) qui déforcent leurs effectifs."