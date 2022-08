Des algues bleues potentiellement toxiques détectées dans un lac à Lommel

La baignade y est dans tous les cas interdite, mais en raison de la chaleur et des risques sanitaires, des panneaux d'avertissement supplémentaires ont été installés aux abords de l'étendue d'eau. Les algues bleues constituent un risque pour la santé publique. Elles peuvent s'avérer nocives pour les humains et les animaux qui sont en contact ou avalent de l'eau contaminée. Elles peuvent ainsi causer des irritations cutanées, des maux de tête, des troubles gastriques et intestinaux, des troubles respiratoires et des réactions allergiques.