La France brûle

Renforts européens contre les feux qui se multiplient en France, gigantesque brasier en Gironde: "On se fait déborder de partout, personne ne peut s'attendre à ça"

Six pays européens vont envoyer des renforts pour aider les pompiers qui luttent particulièrement dans les Landes et la Gironde, où est arrivée Elisabeth Borne, contre les feux dans des "conditions climatiques extrêmes", alors que les brasiers se multiplient en France dans des forêts desséchées par les vagues de chaleur et le manque historique de pluie.