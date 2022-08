Découverte d'un nouveau procédé pour se débarrasser des PFAS, ces polluants "éternels"

Des chercheurs de la Northwestern University viennent de mettre au point un procédé pouvant, à terme, permettre de se débarrasser des per et polyfluoroalkylées, plus connus sous le nom de PFAS, à moindre coût. Un nouvel espoir dans la lutte contre ces polluants chimiques, surnommés “produits chimiques éternels” en raison de leur très lente désintégration.