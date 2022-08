À Lobith, la commune néerlandaise par laquelle le Rhin pénètre les Pays-Bas, le fleuve a atteint jeudi matin son niveau le plus bas jamais enregistré, selon l'administration des voies navigables et des travaux publics.

Le Rhin atteint son niveau le plus bas jamais atteint aux Pays-Bas

À 8h00, le niveau de l'eau était de 6,48 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les autorités s'attendent à ce que le niveau de l'eau continue à baisser jusqu'à environ 6,45 mètres au-dessus du niveau de la mer dans le courant de la semaine prochaine. Jusqu'à présent le niveau le plus bas avait été atteint le 29 octobre 2018 dans cette localité. Il est inhabituel que le niveau de l'eau soit bas à cette période de l'année. Il est généralement le plus bas en automne, lorsque les eaux de fonte des Alpes ne se déversent plus dans le fleuve.

Le niveau des eaux du Rhin va légèrement augmenter dans les prochains jours en raison des pluies dans le bassin versant. Mais le temps sera ensuite à nouveau sec et chaud, de sorte que le niveau d'eau diminuera encore la semaine prochaine, selon les autorités néerlandaises.

En outre, le débit du Rhin est exceptionnellement faible, à environ 650 mètres cubes par seconde. Un débit inférieur à 800 mètres cubes par seconde en été ne s'est produit que deux fois auparavant, en 1976 et 1949.