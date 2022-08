Oui, les animaux ont un langage. Le défi est à présent de le traduire

“Cette statistique montre vraiment à quel point l'Arctique a changé, c’est spectaculaire”

Le Pr. Zachary Labe travaille au laboratoire de dynamique des fluides géophysiques de la National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) et au programme des sciences atmosphériques et océaniques de l'université de Princeton. Ses recherches portent principalement sur les modèles climatiques, principalement dans l’Arctique. Pour La Libre, il fait le point sur l'année record qui touche la banquise en Antarctique et sur la situation, toujours critique, de l'Arctique.