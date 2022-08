L'éruption volcanique en Islande pourrait être terminée, selon des experts

Italie: l'Etna crache des cendres, l'aéroport de Catane ferme

Un nuage de fumée et de cendres produit par le volcan Etna a contraint lundi l'aéroport de Catane, le plus important de Sicile avec celui de Palerme, à interrompre son trafic en début d'après-midi avant une reprise partielle quelques heures plus tard.