Record de canicule en France : le 2e été le plus chaud jamais enregistré

La température moyenne de l'été météorologique (juin, juillet, août) a été 2,3°C au-dessus des normales de saison, l'établissant, derrière 2003, au 2e rang des étés les plus chauds depuis le début des mesures en 1900.

Au milieu du 21e siècle, Météo-France "s'attend à ce qu'à peu près la moitié des étés soient d'un niveau de températures comparable voire supérieur à celui de l'été 2022", a déclaré mardi Samuel Morin, directeur du Centre national de recherches météorologiques (CNRM).

Compte tenu du niveau déjà atteint des émission de gaz à effet de serre, "on s'attend à ce que les étés soient de plus en plus chauds voire plus chauds que l'été 2022, ce qui n'exclura pas de temps à temps, à l'instar de l'été 2021, des étés relativement frais", a ajouté le chercheur.