Des images du Titanic encore jamais vues dévoilées

Plus d'un siècle après le naufrage du Titanic, de nouvelles images de l'épave fournissent des détails encore jamais vus.

Cette semaine, on a pu découvrir la vidéo de la société d'exploration océanique, OceanGate Expeditions, publiée sur YouTube. De qualité 8k, la vidéo offre des détails de l'épave d'une netteté sans précédent. La société explique que cette nouvelle qualité permettra aux chercheurs de zoomer sur certaines parties de l'épave avec la garantie de conserver une qualité 4k, permettant ainsi de découvrir des "couleurs phénoménales" ainsi que des structures du navire jamais vues auparavant.

"Au début de la vidéo, vous pouvez voir la grue utilisée pour déployer l'énorme ancre de 15 tonnes qui se trouve encore sur le pont de l'épave, et la manille qui était à l'origine attachée au mât principal et qui s'est maintenant effondrée", explique PH Nargeolet, un pilote de submersible ainsi que plongeur du Titanic, dans un communiqué de presse.

"J'étudie l'épave depuis des décennies, et j'ai effectué de multiples plongées, et je ne me souviens pas avoir vu une autre image montrant ce niveau de détail", a déclaré Rory Golden, expert du Titanic chez OceanGate Expeditions.

OceanGate Expeditions est en train de préparer une nouvelle expédition du Titanic qui partira en mai 2023.

Un aperçu de la coque du Titanic depuis le hublot de Titan ©OceanGate Expeditions

L'ancre à bâbord du Titanic ©OceanGate Expeditions

Lucarne du Titanic, pont et rampe en décomposition ©OceanGate Expeditions