Réchauffement climatique: risque "extrême" sur 71% de la production alimentaire en 2045, alerte une étude

La qualité de l'air et la santé des humains menacées par le "contrecoup climatique" des canicules et incendies, alerte l'ONU

Les canicules et feux de forêt vont devenir plus fréquents, plus intenses et plus longs sous l'effet du changement climatique, dégradant la qualité de l'air et la santé des êtres humains, a averti l'ONU mercredi.