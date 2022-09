Obligation de rénovation des bâtiments, réduction de la vitesse sur les autoroutes, limitation des activités des aéroports… Le projet de Plan Climat wallon 2030 propose une rupture

A partir de 2024, les nouveaux logements proposés à la location devraient au minimum être de niveau F, une obligation qui se renforce tous les trois ans. En 2033, le label C sera au minimum exigé. La même philosophie s'applique pour les biens déjà en location, mais les dispositions ne prendraient cours qu'à partir de 2026.

Dès 2025, la vente d'un bâtiment existant s'accompagnerait de l'obligation pour le nouveau propriétaire de réaliser des travaux de rénovation pour atteindre un niveau de performance énergétique D dans les cinq ans après l'achat. Là encore, le seuil de performance exigé se renforcera tous les cinq ans pour atteindre le label A en 2040.

En parallèle, les biens les plus énergivores seront progressivement interdits de vente ou de location en l'état, entre 2030 et 2050. Les nouveaux bâtiments pour leur part verront le niveau d'exigence énergétique relevé au-delà de la norme qZEN actuelle (85 kWh/M2 par an), de façon à ce que le parc immobilier dans son ensemble obtienne en moyenne une mention A.

Les chauffages au mazout ou au charbon seront bannis dans les nouvelles constructions à partir du 1er janvier 2024.

Parmi les autres pistes envisagées, on peut encore noter l'idée d'imposer aux entreprises un rapportage de leurs consommations énergétiques via une plateforme en ligne et l'accompagnement de leur transition bas carbone dans le cadre d'accords volontaires afin, là aussi, de favoriser diverses synergies. L'octroi de certaines aides pourrait désormais être lié, à une série de conditions comme la réduction des émissions de GES, le respect de l'environnement et la garantie du maintien d'emplois locaux de qualité.