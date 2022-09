Climat: le Moyen-Orient se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale

Les effets sont potentiellement dévastateurs pour ses habitants et ses économies. Les plus de 400 millions d'habitants de la région risquent d'être confrontés à des vagues de chaleur extrêmes, à des sécheresses prolongées et à une élévation du niveau de la mer, indique cette étude à laquelle de nombreux auteurs ont contribué et publiée à deux mois de la conférence de l'ONU sur le climat (COP27).

L'augmentation moyenne de la température est de 0,45 degré Celsius par décennie au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale, sur la base des données recueillies de 1981 à 2019, période pendant laquelle l'augmentation moyenne mondiale était, elle, de 0,27 degré par décennie.

En l'absence de changements immédiats, la région devrait se réchauffer de cinq degrés Celsius d'ici à la fin du siècle, ce qui pourrait dépasser les "seuils critiques d'adaptabilité des humains" dans certains pays, avertit l'étude.

Les populations "devront faire face à des défis majeurs en matière de santé et de moyens de subsistance, notamment les communautés défavorisées, les personnes âgées et les femmes enceintes", explique Jos Lelieveld, du Max Planck Institute for Chemistry et du Cyprus Institute, deux entités qui ont contribué à l'étude.

Cette dernière couvre la région qui s'étend de la Grèce à l'Égypte en passant par le Liban, la Syrie, l'Irak, Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis et l'Iran.

Le Moyen-Orient risque non seulement de souffrir gravement du changement climatique, mais aussi d'y contribuer largement, poursuit l'étude. Elle montre que cette région riche en pétrole pourrait bientôt devenir une des sources majeures d'émission de gaz à effet de serre et dépasser ainsi l'Union européenne d'ici à quelques années.

George Zittis, un des auteurs de l'étude, met en garde contre une expansion des zones arides et une hausse du niveau des mers qui "entraîneront des changements importants au niveau des zones côtières et de l'agriculture", notamment dans le delta du Nil, en Égypte.

Selon l'étude, ce sont "pratiquement tous" les domaines de la vie qui seront "gravement affectés" par des climats plus chauds et plus secs. Cela contribuera potentiellement à une augmentation du taux de mortalité et exacerbera les "inégalités entre les populations aisées et les plus pauvres" de la région.