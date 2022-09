"Le Printemps silencieux", un cri d’alarme qui résonne toujours

Elle n’avait pas seulement réveillé la nation américaine, mais le monde entier. On peut considérer à bon droit la publication de Printemps silencieux comme la naissance du mouvement écologiste." Ainsi s’exprime Al Gore, l’ancien vice-Président des États-Unis et l’orateur du fameux documentaire An Inconvenient Truth (Une vérité qui dérange), à propos de celle qui "tient une grande part dans [s]on engagement en faveur des questions écologiques".