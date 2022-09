Pollution à Zwijndrecht: une entreprise anversoise met au point un système permettant d'éliminer les PFAS de l'eau

La scale-up Inopsys, basée à Anvers, affirme avoir trouvé un moyen d'éliminer les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) de l'eau, qui serait "meilleur que la technique la plus employée sur le marché à ce jour".

La technique est déjà utilisée dans une installation pilote sur le chantier de la liaison routière Oosterweel, dans la zone Linkeroever, où la pollution aux PFAS inquiète. L'exposition à ces substances peut être nocive pour l'environnement et la santé. Pour l'instant, le filtrage des PFAS se fait principalement à l'aide de charbon actif granulaire (CAG), un type de charbon pouvant les absorber. Cette technique présente toutefois des limites, notamment car il est préférable de ne pas avoir trop d'autres substances dans l'eau. Inopsys indique avoir développé, avec le soutien financier de la ville d'Anvers, une solution avec des matériaux capables d'absorber davantage de PFAS, y compris celles plus difficiles à éliminer.

En plus d'un meilleur traitement (avec des concentrations de PFAS plus faibles à la sortie), la technique permettrait une station d'épuration plus compacte, moins de déchets et un coût de revient plus bas.

Une installation pilote a été aménagée sur le chantier de l'Oosterweel, dont la société Lantis est gestionnaire. Si les résultats se révèlent positifs, Inopsys espère signer de premiers contrats commerciaux au début de l'année 2023. "Nous sommes fiers de cette innovation et nous avons l'ambition de la développer davantage", a déclaré le CEO de la scale-up anversoise, Steven De Laet. "Inopsys veut mettre sur le marché, à l'échelle nationale et internationale, une solution qui contribue de manière significative à la résolution de la problématique urgente des PFAS."