"Nous pouvons changer la façon dont les déchets sont perçus" Les défenseurs du droit à la réparation se réunissent à Bruxelles ce week-end. Ils demandent la mise en place par l'UE de réglementations pour favoriser la réparabilité des objets. Demesse Aurélie ©Shutterstock

Qu’il s’agisse de l’écran d’une machine à laver qui n’affiche plus rien, d’un smartphone qui ne charge plus ou d’un frigo défectueux, toute panne impose un choix : faut-il réparer ou remplacer ? Force est de constater que, bien souvent, il est plus facile et plus économique...