Planter des arbres pour aider les communautés locales et l'environnement : "Il n'y a pas de solution standard" Depuis plus de 10 ans, Treedom œuvre main dans la main avec des organisations et communautés locales à travers le monde pour planter des arbres. Le but : retirer un bénéfice pour les fermiers impliqués et pour l'environnement, grâce à l'agroforesterie. Aurélie Demesse Journaliste actualité environnementale et fact checking



©Treedom

Plus rien ne semble arrêter Treedom, qui a vu son nombre d'utilisateurs grandir, comptant désormais plus d'un million d'utilisateurs et près de 10 000 partenaires commerciaux. Résultat, en deux ans, l'entreprise a planté deux millions d'arbres, alors qu'il lui avait fallu près d'une dizaine d'années pour franchir le cap du premier million. Un succès qui permet à l'entreprise de remplir les missions qu'elle s'est attribuées : rendre le monde plus vert et permettre aux communautés locales de se développer. "Nous sommes convaincus que...