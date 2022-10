Accueil Planète Environnement Peut-on construire un frigo sans électricité ? Connu depuis la nuit des temps, le "frigo du désert" permet de conserver des fruits et légumes au frais sans apport d’électricité. Rien de magique, juste une histoire de thermodynamique… Bucella Fabrizio ©SHUTTERSTOCK

Peut-on construire un frigidaire sans électricité ? Le concept est intrigant et défie notre intuition. On appelle cette chose un frigo du désert. Pour sa réalisation, il faut se munir de deux pots en terre cuite, le plus grand des deux étant poreux. Le petit pot peut ensuite être glissé dans le second, avant de remplir l’espace qui sépare les deux...