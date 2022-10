116 000 oiseaux migrateurs observés le week-end dernier en Belgique

Un peu moins de 116 000 oiseaux migrateurs ont été observés ce week-end en Belgique par des volontaires de Natagora et Natuurpunt dans le cadre de l’EuroBirdwatch 2022, rapporte lundi l’association francophone de protection de la nature Natagora. En tout, plus de 4,6 millions d’oiseaux ont été recensés à travers l’Europe, jusqu’à l’Asie mineure. L’EuroBirdwatch est le plus grand événement européen d’observation des oiseaux. Il permet chaque année d’évaluer les tendances d’évolution de leurs populations et les changements dans la migration.

Le week-end du 2 et 3 octobre, plus de 19 000 personnes se sont rassemblées à travers l’Europe pour recenser plus de 4,6 millions de volatiles. Les trois pays où les plus grands nombres de voyageurs ailés ont été observés sont la Finlande (1 500 000), la Lituanie (1 247 682) et la Suède (773 105).

En Belgique, environ 116 000 (115 936) oiseaux

appartenant à 143 espèces différentes ont été enregistrés par 250 ornithologues répartis sur 73 postes de comptage. Le pinson des arbres a été un des volatiles les plus aperçus dans le ciel belge, tout comme la grive musicienne et la grive mauvis.

La saison complète de migration s'étale, en Belgique, du milieu de l'été à la fin novembre. En 2021, les ornithologues volontaires de Natagora et Natuurpunt avaient ainsi dénombré 10 millions d'oiseaux en passage à l'automne. "Ce nombre astronomique représente uniquement la partie visible (beaucoup d'espèces migrent en altitude) de la migration diurne, sur un nombre restreint de sites belges", précise Natagora. (D'après Belga)