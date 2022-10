Septembre 2022, mois le plus chaud jamais enregistré au Groenland

Le mois de septembre 2022 a été le plus chaud jamais enregistré au Groenland, île appartenant au Danemark située entre l'Atlantique Nord et l'océan Arctique et composée à 80% d'une calotte glaciaire.

À l'échelle mondiale, il s'agit du quatrième mois de septembre le plus chaud jamais mesuré, rapporte jeudi le Service Copernicus pour le changement climatique (C3S). Chaque mois, Copernicus publie des bulletins climatiques rendant compte des changements observés dans la température de l'air à la surface de la terre, la couverture de glace de mer et les variables hydrologiques. Tous les résultats rapportés sont basés sur des analyses informatiques utilisant des milliards de mesures provenant de satellites, de bateaux, d'avions et de stations météorologiques situés dans le monde entier.

Il ressort ainsi des dernières données mensuelles que la température moyenne européenne a été inférieure de près de 0,4°C à celle de la période 1991-2020, avec une bande de températures inférieures à la moyenne de l'Europe centrale à la Russie. A l'inverse, la température moyenne mondiale a été proche de 0,3°C au-dessus de la période 1991-2020, conduisant à l'enregistrement du 4e mois de septembre le plus chaud avec 2016. Par ailleurs, le Groenland a connu des températures exceptionnelles qui ont atteint par endroits plus de 8°C de plus que la moyenne mensuelle, soit les températures les plus chaudes enregistrées pour un mois de septembre.

"Après un été d'extrêmes avec des températures record, de la sécheresse et des incendies dans la plupart des pays européens, le mois de septembre a connu des températures inférieures à la moyenne en Europe", explique Freja Vamborg, scientifique au C3S. "Au niveau mondial, selon les données Copernicus, ce mois de septembre a été l'un des plus chauds. Le Groenland a été exceptionnellement chaud, la majeure partie du territoire ayant connu le mois de septembre le plus chaud enregistré dans les archives remontant à 1979."

Autre constat: l'étendue quotidienne de la glace de mer de l'Arctique a atteint son neuvième minimum annuel le plus bas vers le milieu du mois, tandis que l'étendue moyenne mensuelle s'est classée au onzième rang, restant bien au-dessus des étendues les plus basses et les deuxièmes plus basses observées pour les deux minima en 2012 et 2020.

Bien qu'il y ait eu deux zones remarquables avec un niveau de glace de mer supérieur à la moyenne en Sibérie, la glace de mer de l'Arctique était par ailleurs inférieure en général à la moyenne. En outre, l'étendue de la glace de mer de l'Antarctique pour le mois de septembre 2022 se situait parmi les cinq plus faibles de tous les mois de septembre, avec un niveau inférieur de 3% à la moyenne, après plusieurs mois d'étendue mensuelle record ou proche du record.