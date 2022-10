Droits humains, environnement, climat : les projets pétroliers de Total en Afrique de l'Est provoquent des remous

La justice française va se pencher sur la façon dont la multinationale a respecté, ou pas, son "devoir de vigilance". Ses activités pétrolières en Ouganda et en Tanzanie sont l’objet de vives critiques. Elles poseraient des problèmes en matière de droits humains et d’environnement, selon des ONG et le Parlement européen.