Biodiversité : ces dix endroits du monde qu'il faut sauver d'urgence

Selon le Rapport Planète Vivante 2022 du WWF, publié ce jeudi, les populations de vertébrés sauvages surveillées ont diminué de 69 % en moyenne entre 1970 et 2018. Le rapport relève aussi la dizaine d’endroits du monde où la biodiversité est la plus à risque, en croisant la richesse en biodiversité, les espèces menacées et les six principaux dangers qui pèsent sur elles . Ce sont donc, dans le monde, les lieux prioritaires où prendre des mesures