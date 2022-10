Parcourir les océans pour sensibiliser à la pollution plastique, voici l’expédition SEA THE PLASTIC

« On a l'impression que la société en a marre des messages moralisateurs par rapport aux problèmes environnementaux. Et notre rôle d'aventuriers a permis d'avoir un autre angle d'attaque pour faire passer un message. » - Aline et Damien, SEA THE PLASTIC.

La Belgique et l’aventure, une longue histoire et de merveilleux projets. Parmi les zones à explorer, les régions à protéger, on retrouve évidemment les océans. Mais pour les protéger, il faut les comprendre et surtout sensibiliser à la pollution plastique. Voici l’objectif d’Aline et Damien, les deux aventuriers du projet SEA THE PLASTIC. Nous avons profité de leur retour en Belgique pour leur poser quelques questions, histoire d’apprendre à les connaitre.

©SEA THE PLASTIC

En quoi consiste l’expédition SEA THE PLASTIC ?

« SEA THE PLASTIC, c'est deux navigateurs belges parcourant l'Océan Atlantique pour sensibiliser à la pollution plastique des océans. Pendant plus de deux ans d'expédition, nous avons navigué plus de 16 000 miles nautiques (30 000 km) autour de l'Océan Atlantique tout en récoltant 60 échantillons de microplastique pour l'association OceanEye et en organisant des conférences/ateliers de sensibilisation.

En mai 2022, nous sommes partis pour le deuxième chapitre de l'expédition SEA THE PLASTIC. Pendant 6 mois, nous avons retraversé l'océan par le Nord depuis le Québec vers la Belgique avec notre voilier Sanzaru. La route par le Nord (Terre Neuve, Groenland, Islande, Îles Féroé, Ecosse, Angleterre, Belgique) nous a permis de récolter des échantillons uniques de microplastique, tout en relevant le défi de naviguer dans ces eaux difficiles ! » expliquent Aline et Damien, les deux aventuriers du projet SEA THE PLASTIC.

©SEA THE PLASTIC

Pourquoi avoir mis sur pied un tel projet ?

« Depuis plusieurs années, nous avions le rêve de partir voyager au-delà de l'horizon avec un voilier, mais plus le projet murissait dans nos têtes, plus il nous semblait essentiel d'ajouter une dimension supplémentaire au projet. La gravité de la pollution plastique est malheureusement très méconnue et en passant tous ce temps sur l'eau, cela nous semblait important de construire un projet autour de cette problématique. Nous avons du coup cherché des actions concrètes à faire tout au long du périple, et c'est comme cela que nous avons découvert l'association suisse OceanEye, pour laquelle nous sommes l'un des bateaux bénévoles qui récoltent des échantillons de microplastique. » développent Aline et Damien.

©SEA THE PLASTIC

Quel est le rôle de l'aventurier dans la science d'aujourd'hui ?

« Avec ce qu'on a vécu tout au long de notre périple, on a réalisé à quel point on arrivait à capter l'attention avec notre projet d'aventure, pour ensuite amener une dimension de sensibilisation à la pollution plastique tout en essayant de faire passer un message de manière positive. On a l'impression que la société en a marre des messages moralisateurs par rapport aux problèmes environnementaux. Et notre rôle d'aventuriers a permis d'avoir un autre angle d'attaque pour faire passer un message.

Deuxièmement, pour récolter des données scientifiques au milieu des océans, le voilier est la manière la plus écologique. Notre expédition a permis d'avoir accès à des lieux uniques pour prendre des échantillons sans devoir déployer des énormes navires à propulsion diesel qui pollue les océans. » continuent Aline et Damien.

©SEA THE PLASTIC

Pouvez-vous déjà nous présenter quelques résultats obtenus suite à vos collectes de données, microplastiques, ... ?

« Nous avons déjà les résultats des analyses en laboratoire des 39 échantillons pris lors des 15 premiers mois de l'expédition. Ceux des 6 derniers mois doivent encore être analysés.

Sur notre site web nous avons une carte qui reprend les résultats de nos 39 premiers échantillons (la deuxième carte de cette page) : http://www.seatheplastic.com/index.php/ourmaps/

Ces résultats sont transmis au département environnement des Nations Unis et accessible à tous chercheurs ayant besoin de données récoltées en mer. » expliquent les aventuriers Belges.

©SEA THE PLASTIC

Quel a été votre itinéraire durant ces mois d'expéditions ?

« Nous avons acheté notre voilier en mai 2019 pour faire un an de travaux et réparation dessus. Nous avons ensuite quitté Bruxelles le 15 juillet 2020. Puis nous avons navigué vers l'Angleterre, la Bretagne, La Galice en Espagne, le Portugal, Madère, les Iles Canaries. Début décembre 2020 nous sommes partis en traversée de l'Atlantique depuis les Iles Canaries vers la Martinique. Nous y sommes arrivés après 22 jours et demi de navigation, sous les feux d'artifices du Nouvel an le 1er janvier 2021.

Ensuite nous sommes allés à St-Vincent et les Grenadines, Gaudeloupe, Antigua et Barbuda, Sint-Maarten, USVI. En mai 2021 nous avons fait une traversée de 14 jours des USVI vers New York. Nous avons ensuite remonté le Hudson River, jusqu'au fleuve St-Laurent au Canada. Pendant tout l'été 2021 nous avons navigué dans le fleuve Saint-Laurent.

En Octobre 2021, nous avons sorti notre voilier Sanzaru de l'eau à Québec et avons travaillé tout l'hiver à Montreal. En Mai 2022, nous sommes partis de Québec, descendu tout le Fleuve St-Laurent, jusqu'à Terre Neuve, le Détroit de Belle-Île, le Labrador. Début juillet, traversée de 6 jours du Labrador vers le sud-ouest du Groenland. Puis 2 grosses semaines de navigation au Groenland. Le 23 juillet, traversée de 5 jours du Groenland vers l’Islande. Tour de l’Islande par le Nord. Le 20 aout, traversée de 2jours et demi, de l'Islande vers les Îles Féroé. Le 9 septembre, traversée de 2 jours des Iles Féroé vers l'Ecosse. Descente de la côte Est de l'Ecosse et l'Angleterre. 9 octobre, retour à Nieuwpoort.

Sur notre site web nous avons une carte qui reprend tout notre itinéraire si ça t'intéresse : http://www.seatheplastic.com/index.php/ourmaps/ » expliquent les deux explorateurs.

©SEA THE PLASTIC

Quels sont vos projets à venir ?

« Nous présenterons un film de notre retour par le Nord au festival Into the Blue à Bruxelles le 26 novembre. Il y aura également une autre projection à Louvain la Neuve coorganisée avec l'ULYC (club de voile étudiant de Louvain la Neuve). Pas de nouvelle expédition de prévue à court terme. Après deux ans et demi loin de la Belgique, nous allons profiter de notre famille et de nos amis. Nous aurons également besoin de retourner au travail pour remplir les caisses qui sont bien vides après deux ans de voyage. » concluent les deux Belges.

Plusieurs dates de projection de leur film sont déjà prévues. Retrouvez-les :

Le samedi 26 novembre au festival Into the Blue à Bruxelles

Le mercredi 30 novembre à LLN, projection organisée avec l'ULYC

Un magnifique projet démontrant toute l’implication des Belges dans les projets mêlant aventure et sciences. Une implication essentielle à la protection de notre belle planète.

©SEA THE PLASTIC

Suivez le projet SEA THE PLASTIC

Siteweb : http://www.seatheplastic.com/

Instagram : https://www.instagram.com/seatheplastic/

Facebook : https://www.facebook.com/seatheplastic.sanzaru/

Soutenez le projet : https://www.okpal.com/seatheplastic/

Et suivez également l'aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/