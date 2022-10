Maison close pour chats, canard sado-maso, Jean-Claude Van Damme et son vison... Retour sur 30 ans de campagnes choc de Gaia

Ce dimanche 23 octobre, l'association belge de défense des animaux Gaia fête ses 30 ans. Le grand public la connaît notamment pour ses campagnes choc.

Voici quelques visuels mémorables commentés par les deux fondateurs de Gaia, Michel Vandenbosch et Ann De Greef.

Le vison écorché de Jean-Claude Van Damme

Dans ses campagnes, Gaia assure ne pas vouloir choquer mais viser la prise de conscience. “C’est la réalité qui est choquante, souligne Ann De Greef. La réalité est pire que dans les campagnes de Gaia. Ce qui se passe dans les labos et élevages est caché, donc c’est à nous de le montrer. Parmi les images d’enquête (caméra cachée en élevages etc, NdlR), on sélectionne, ce ne sont pas les plus cruelles qui sont diffusées. Et ce que Jean-Claude tient dans les bras, c’est la réalité. C’est ainsi que nos enquêteurs ont trouvé des visons, défaits de leur robe et puis jetés à la poubelle. Nos enquêteurs ont pris les cadavres de la poubelle et c’est ce que vous voyez sur la photo. On ne manipule pas les images, la réalité est déjà trop choquante. Pas besoin de choquer plus.” La photo avait été prise dans le cadre d'une campagne de 2011 visant l'interdiction de l'élevage d'animaux pour leur fourrure. La Wallonie a interdit la pratique en 2015 et la Flandre en 2018 (d'ici 2023). Mais depuis le début de cette année 2022, il n'y a déjà plus d'élevage dans ce but en Belgique.

©gaia

La maison close pour chats

Pour demander - et obtenir - la stérilisation des chats, Gaia avait annoncé le “premier bordel pour chat”. La presse était venue en masse et les images en ombre chinoise de chats en “vitrine” avaient causé un embouteillage ! “Il n’y a pas que des campagnes choquantes, on essaye aussi de faire passer les choses avec de l’humour, insiste Anne De Greef. Contre la castration des porcs, on avait demandé aux hommes de ne pas mettre de slip ce jour-là.” Six mille l’avaient fait. “Le but, c’est qu’on parle de la problématique, pour une prise de conscience”, souligne Michel Vandenbosch.

©gaia

Le canard sado-maso

Avec ce canard en costume SM, c’est la campagne de 2005 “Foie gras, bouffe de sadique” dont Michel Vandenbosch se dit le plus fier. La SNCB avait refusé de l’afficher dans les gares, ce qui avait suscité l’intérêt médiatique. “Cela avait fai le tour du monde. L’association américaine des amateurs de SM m’avait même demandé de publier l’affiche dans sa revue.” La campagne visait à l’interdiction du gavage pour le foie gras chez les oies et canards. “La grande majorité des citoyens y est opposée. Malgré les pétitions remises à la ministre Tellier (et d’autres campagnes), il n’y a pas toujours d’interdiction du gavage en Wallonie.”

©gaia

Le mouton qui pleure du sang L'interdiction de l'abattage sans étourdissement a été au centre de plusieurs campagnes. Cette image de 2017 avait fait l'objet d'une plainte pénale de cinq associations musulmanes pour incitation à la haine et racisme, qui a été rejetée. En 2013, un spot radio avec le monologue d'un mouton mené à l'abattoir, que certains ont associé à la Shoah, avait été jugé choquant mais non raciste par le jury d'éthique publicitaire. "C'était juste un mouton victime", assure Ann De Greef, qui referait ce spot 10 ans plus tard. Ces campagnes "ont créé du chahut au sein de communautés religieuses", convient Michel Vandenbosch. "Mais la seule raison de nos campagnes, c'est le bien-être animal. Ce n'est pas pour viser des communautés. On l'aurait fait, même si cela avait été le Roi ou n'importe qui d'autre", affirme Ann De Greef.

©gaia

“On a été fortement déçus par le fait que cette proposition de loi pour interdire l’abattage sans étourdissement, en Région bruxelloise, contrairement à la Flandre et à la Wallonie, a échoué. Et ce malgré le consensus scientifique (que l'animal souffrira davantage au moment de la saignée s'il n'est pas étourdi) et malgré la réalité juridique de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour constitutionnelle qui ont validé l’interdiction. Ici, on a eu affaire à une obstruction politique par opportunisme électoral”, ajoute encore Michel Vandenbosch.

L'être humain gavé

Toujours dans le cadre d'une campagne pour faire interdire le gavage, un spot récent de Gaia montrait un être humain subissant cette opération, comme une oie ou un canard. "Certains ont trouvé que nous allions trop loin, remarque Ann De Greef. Mais l'idée était que l'être humain prenne la place d'un animal, pour engendrer cette empathie. Si vous mangez du foie gras, essayez de vous mettre à la place du canard...Evidemment, on n'a pas enfoncé un entonnoir dans la gorge de cette pauvre femme, qui était une actrice mais les gens avaient l'impression que c'était le cas. Cela a choqué des gens mais c'est la réalité, pour les canards. "