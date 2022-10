Accueil Planète Environnement La santé à la merci des combustibles fossiles : "Des mesures immédiates pourraient encore sauver des millions de vies" Le rapport "The Lancet Countdown", publié ce mercredi, insiste sur l'urgence d'agir. Aurélie Demesse Journaliste actualité environnementale et fact checking



©Shutterstock

Les conclusions du dernier rapport "The Lancet Countdown", qui aborde les liens entre santé et changement climatique révèlent que les gouvernements et entreprises continuent de suivre des stratégies qui menacent de plus en plus la santé et la survie des générations actuelles, mais aussi futures. "Nous nous situons à un tournant. Nous constatons les graves répercussions du changement climatique sur la santé dans le monde entier, tandis que la dépendance mondiale persistante aux combustibles fossiles aggrave ces effets néfastes pour la santé dans un contexte de multiples...