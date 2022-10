Moins de viande, plus de transports en commun : voici le rapport qui sera présenté à la COP 27

Le rapport de l’état de l’action pour le climat 2022, a étudié l’état de réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre et le principal objectif serait de les réduire d’ici 2030 de moitié, dans le but d’éviter une hausse des températures de 1.5 degrés au-dessus des températures dites "normales".

Selon les chercheurs, nous ne sommes pas du tout sur la bonne voie pour y arriver. Les scientifiques ont alors formulé quelques conseils à suivre.

Pour l’Europe, l’Amérique et l’Océanie, il faudrait manger de la viande pas plus grande qu’un steak de hamburger deux fois semaines au grand maximum. Privilégier les transports en commun et les développer six fois plus vite et réduire la déforestation font aussi partie des recommandations. Pour les pays qui exploitent encore des centrales électriques au charbon, ils devront les fermer le plus vite possible. Les gouvernements devront quant à eux réduire cinq fois plus vite le financement des combustibles fossiles.

"Nous avons vu les effets dévastateurs de seulement 1,1 degré de réchauffement", explique Ani Dasgupta, président et CEO de World Resources Institute. "Chaque fraction de degré compte pour protéger les personnes et la planète. Nous constatons des progrès dans la lutte contre le changement climatique, mais nous ne sommes encore gagnants dans aucun secteur", conclut-il.