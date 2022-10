Accueil Planète Environnement Comment ne pas tomber dans les pièges de l'économie circulaire ? La Belgique s’efforce de passer à l’économie circulaire. Celle-ci vise à prolonger la vie des matériaux et produits mais n’est pas toujours vertueuse. Comment ne pas faire pire que mieux ? Sophie Devillers Journaliste service Planète Décontamination ©Copyright (c) 2012 akiyoko/Shutterstock. No use without permission.

L'économie circulaire est-elle toujours vertueuse ? Non, car il y a de nombreux pièges, répondent les experts. L'économie circulaire vise à maintenir les produits, leurs composants et les matériaux en circulation le plus longtemps possible, tout en gardant leur qualité. Elle s'oppose ainsi à l'économie linéaire qui se débarrasse des produits et matériaux en fin de vie. En Belgique, tant au fédéral que dans les régions, des plans sont en cours, visant à passer du linéaire au circulaire. Cette transition mise sur le recyclage des déchets, l'approvisionnement durable en matières premières, l'écoconception (produit respectant l'environnement, voir ci-contre), ou encore l'allongement de la...