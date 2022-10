Déforestation: la Norvège va redémarrer ses aides au Brésil après la victoire de Lula

"Nous avions une collaboration bonne et très étroite avec le gouvernement avant Bolsonaro et la déforestation au Brésil a fortement diminué sous la présidence de Lula da Silva", a expliqué Espen Barth Eide. "Puis on est entré en confrontation frontale avec Bolsonaro qui avait une approche diamétralement opposée face à la déforestation".

Principal bailleur de fonds pour la protection de la forêt amazonienne, le pays scandinave avait, comme l'Allemagne --un autre soutien financier majeur--, suspendu son aide son aide au Brésil en 2019, année où M. Bolsonaro a pris les rênes du pays.

Sous la présidence de l'extrémiste de droite, la déforestation de la forêt amazonienne s'est accélérée de 70%, un chiffre "scandaleux" a dit M. Barth Eide.

Selon lui, quelque 5 milliards de couronnes (487 millions d'euros) d'aides norvégiennes attendent aujourd'hui, inutilisées, sur le Fonds de préservation de la forêt amazonienne.

"Concernant Lula, on note que, pendant la campagne, il a mis l'accent sur la préservation de la forêt amazonienne et la protection des populations indigènes d'Amazonie", a fait valoir le ministre norvégien dans un entretien téléphonique avec l'AFP.

"C'est pour cela que l'on a hâte de prendre contact avec ses équipes, aussi rapidement que possible, pour préparer une reprise de la collaboration historiquement bonne entre le Brésil et la Norvège", a-t-il ajouté.

Déjà président entre 2003 et 2011, Luiz Inacio Lula da Silva a assuré après sa victoire à la présidentielle dimanche que le Brésil était "prêt à jouer à nouveau les premiers rôles dans la lutte contre le changement climatique".

"Le Brésil et la planète ont besoin d'une Amazonie en vie", a-t-il martelé.