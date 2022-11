"Il y a eu une petite confusion, désolé": le secrétaire général de l'ONU lit le mauvais discours à la COP27 et suscite l'hilarité

Être à la tête de l'une des instances les plus importantes du monde n'empêche pas de connaître quelques instants de gêne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en a fait les frais alors qu'il présidait une séance plénière à la COP27, jeudi.

À la tribune de cette conférence pour le climat à Charm-el-Cheikh (Egypte), le Portugais a débuté sa prise de parole en prononçant des mots forts sur l'engagement des jeunes générations... jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne lisait visiblement pas le bon discours.

Après avoir feuilleté plusieurs pages, Antonio Guterres s'arrête en pleine déclaration, la mine dubitative. "Non... Je pense qu'on m'a donné le mauvais discours", dit-il alors avec un petit sourire en coin, suscitant l'hilarité générale dans l'assemblée. Après une salve d'applaudissements, un assistant lui apporte finalement le bon discours. "Je vais discuter avec un groupe de jeunes plus tard dans la journée, et je pense qu'il y a eu une petite confusion. Désolé", justifie le secrétaire général de l'ONU, avant d'enfin reprendre avec la bonne déclaration.