Jean-Pascal van Ypersele : "Je suis très frustré, mais je ne suis pas désespéré" Face à l'inertie politique, certains scientifiques n'hésitent plus à s'engager de façon plus militante. Une attitude qui fait débat, mais qui traduit une inquiétude partagée parmi leurs pairs. Six d'entre eux témoignent. Sophie Devillers Journaliste service Planète

Jean-Pascal van Ypersele , climatologue et candidat à la présidence du Giec (UCLouvain) ©Christophe Bortels

Après plusieurs décennies d’étude du climat et de participation au Giec, Jean-Pascal van Ypersele , malgré "la très grande inertie" qu’il observe chez les décideurs dans la lutte contre le changement climatique, se dit "très frustré, pas désespéré". "On n’avance plus si on est désespéré ! Or, ce qu’il faut justement faire par rapport à ce problème du climat, c’est avancer plus vite !" Un de ses outils est la communication : conférences,...