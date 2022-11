Renoncer au "trésor" fossile

Alors que la limitation de l’ampleur du réchauffement climatique exige de renoncer à exploiter tout nouveau gisement d’énergie fossile, de nombreux pays empruntent le chemin inverse. Des voix de plus en plus nombreuses appellent à la création d’un traité de non-prolifération.

Gilles Toussaint

Envoyé spécial en Égypte

Qu’ont en commun 1800 organisations de la société civile, une centaine de prix Nobel, les représentants d’une septantaine de villes, 3000 scientifiques, le Vatican, les députés européens, l’Organisation mondiale de la Santé ou encore l’Agence internationale de l’énergie ? L’absolue conviction qu’il faut sans attendre tourner définitivement le dos à l’exploitation de tout nouveau gisement d’énergie fossile. Laisser le « trésor » sous terre, si vous préférez, pour que l’humanité ait sérieusement une chance de s’épargner les pires maux qui naîtront de dérèglements climatiques exacerbés.

L’idée n’est pas neuve mais elle n’a sans doute jamais été formulée et revendiquée de façon aussi explicite que ces derniers mois, qui ont vu l’expansion d’un mouvement appelant à la création d’un traité sur la non-prolifération des énergies fossiles à l’image de ce qui s’est fait pour les armes nucléaires ou les mines antipersonnel. Le postulat de départ des promoteurs de cette initiative est simple : l’exploitation continue du gaz, du charbon et du pétrole représente aujourd’hui une menace existentielle.

Un curieux vide dans l’Accord de Paris

« Cette proposition a été formulée pour la première fois en 2015 par les nations du Pacifique, qui sont en première ligne des impacts climatiques alors qu'elles en sont les moins responsables », explique Viviana Varin, porte-parole du réseau « Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty ».

Curieusement, si l'Accord de Paris mentionne formellement l'engagement des pays signataires à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour tenter de limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C dans la mesure du possible, on n'y trouve nulle référence à la nécessité de s'attaquer à la production des énergies fossiles à proprement parler « alors que celles-ci représentent 86 % des émissions mondiales ces dix dernières années », poursuit Mme Varin. L'objectif de neutralité carbone qui figure dans l'accord, est un peu pervers « dans le sens où il implique des marchés carbone, de la compensation et des fausses solutions », estime-t-elle. Or « cette production est le cœur du problème de la crise climatique et il n'existe aucun mécanisme international spécifique pour agir à la source ».

D’où l’idée d’un traité international qui viendrait en quelque sorte compléter l’accord de 2015.

L’appel de Vanuatu et des Tuvalu

Ce projet qui peut paraître utopique a gagné en consistance le 23 septembre quand le Vanuatu, ce petit État insulaire dont l’existence est menacée par la montée des mers, a réclamé l’instauration d’un tel traité devant l’Assemblée générale des Nations unies. Un appel auquel s’est joint le Premier ministre des Tuvalu, lors de son discours à la tribune du sommet climat de Charm el-Cheikh (la Cop 27).

Lors de la conclusion du « Pacte de Glasgow » l'an dernier, les participants s'étaient accordés, après maintes contorsions, sur leur volonté d'intensifier leurs efforts vers une réduction progressive de l'utilisation « du charbon sans système de capture de CO2 » et la sortie des subventions inefficaces aux énergies fossiles. En Égypte, à la suite de l'Inde, plusieurs pays ont également plaidé pour élargir cette disposition au gaz et au pétrole. Le premier brouillon du texte de conclusion du sommet qui circulait ce mardi n'en faisait cependant pas mention.

Une telle mention constituerait une avancée, mais elle serait probablement insuffisante dans tous les cas de figure, juge Viviana Varin, en raison du risque d’ambiguïtés dans les formulations qui permettraient à nouveau d’esquiver l’abandon de l’exploitation de nouveaux gisements.

Les défenseurs du projet de traité pour leur part n’avancent pas de texte détaillé mais défendent trois principes clairs : l’arrêt de toute nouvelle production ; l’abandon graduel de la production existante entre 2030 et 2050 selon des scénarios de sortie propres à chaque pays; et la mise en œuvre de solutions concrètes pour une transition juste qui profite à tous et toutes.

Élever la norme et faire montant la pression sociale

« Cela nécessite des efforts de coopération internationale. Que les pays riches qui sont le plus responsables de la crise climatique fassent les efforts en priorité et mettent la main au portefeuille pour soutenir les pays dépendants de ces énergies et qui ont le moins de moyens », complète notre interlocutrice. « Tous les pays et tous les continents ont assez de potentiel en énergie renouvelable pour assurer la transition à partir des gisements de gaz, de pétrole et de charbon qui sont actuellement en exploitation, il n'y a pas besoin d'en produire davantage. »

Si l'on peut douter de l'efficacité d'un tel traité qui risque de ne rassembler qu'une coalition de pays volontaires et pas forcément les « gros » joueurs en la matière, « la logique derrière celui-ciest surtout d'élever les standards pour changer la norme sociale autour de l'exploitation des énergies fossiles, argumente Viviana Varin. Une fois qu'un traité est mis en place et que des pays s'engagent à le respecter, les autres vont être pointés du doigt. Cela crée une pression sur les mauvais élèves. »

Un combat à mener sur plusieurs fronts

Même si ses chances d'aboutir ne sont pas évidentes, ce genre d'initiative est « assez pertinente », observe Delphine Misonne, directrice du centre d'étude du droit de l'environnement à l'Université Saint-Louis, pour qui cela permettrait de « crever l'abcès » et « de rendre l'implicite explicite ».« On voit bien que sept ans après la conclusion de l'Accord de Paris, l'approche qui repose sur les contributions nationales établies par les gouvernements sur base volontaire pour atteindre les objectifs globaux de réduction montre ses limites. Il faut donc élargir la palette des outils pour y arriver.»

Selon les dernières projections en effet, les engagements actuels mettent la planète sur une trajectoire de + 2,5 °C a minima, tandis que le développement de nouvelles infrastructures et la mise en production de nouveaux gisements d'énergie fossile se poursuit, sur le continent africain notamment.

« Il y a quelques années, on parlait beaucoup du pic pétrolier. On observe aujourd'hui que notre problème n'est pas un problème de disponibilité des réserves d'énergies fossiles, mais qu'il y a trop de réserves, en fait, par rapport à ce que l'on peut exploiter si on ne veut pas détraquer le climat », commente de son côté Romain Weikmans, qui enseigne la politique climatique à l'ULB. L'expression « bombes climatiques » souvent utilisée pour qualifier l'exploitation de nouveaux gisements est ainsi parfaitement justifiée, selon lui. « On constate aussi que certains pays ont des projets pétroliers et gaziers qui sont complètement contradictoires avec les engagements assez jolis formulés dans leur contribution nationale. Idem pour les grosses entreprises pétrolières, d'ailleurs.»

Même s'il venait à ne pas voir le jour, la dynamique engendrée par ce projet de traité contribue néanmoins à changer la perception du public par rapport à cet enjeu en faisant passer le message que l'on ne peut pas se contenter de réduire les émissions, mais qu'il faut laisser sous terre une partie des ressources fossiles. « C'est aussi un signal important pour les investisseurs car cela met en évidence le fait qu'à un moment donné, les décideurs pourraient mettre en œuvre des politiques qui mettent à mal leur business », ajoute M. Weikmans.

La fin de l'extraction des énergies fossiles demandera encore beaucoup de temps et ne se fera cependant pas avec cette initiative, poursuit-il. « Il y a très peu de chance d'aboutir au traité de non-prolifération parfait que tout le monde signe et met en œuvre ». Mais elle contribue à un combat qui doit être mené sur plusieurs fronts.