La nature offre à l’humanité 50 % de rabais sur le changement climatique chaque année : jusqu’à quand ?

Un nouveau rapport du WWF évalue à 54 % la partie des émissions de CO2 d’origine humaine captée par la végétation et les océans. Mais la nature ne pourra pas tenir à ce rythme longtemps, avertit l’ONG.

La nature offre à l’humanité plus de 50 % de rabais sur le changement climatique, année après année. Et sans elle, les impacts climatiques seraient bien pires. Selon un nouveau rapport du WWF présenté à la Cop 27, les concentrations de CO2 dans l’atmosphère seraient deux fois plus élevées si une partie n’était pas captée par les puits naturels de carbone...