Repenser l'agriculture pourrait permettre d'augmenter la quantité de carbone emprisonnée dans les sols. Une technique de plus en plus populaire permettant de se rapprocher des objectifs de neutralité carbone, mais qui n'est pas exempte de critiques.

Qu'est-ce que le “carbon farming”, cette pratique agricole de plus en plus populaire ?

La solution à la hausse des émissions de CO2 se trouve-t-elle (en partie) dans les champs ? Depuis quelques années, le concept de “carbon farming”, ou le stockage du carbone via l’agriculture, gagne en popularité. Et pour cause : selon les estimations scientifiques, les sols du monde entier contiendraient en effet trois fois plus de carbone que l’atmosphère. Un constat...