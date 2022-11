La tension monte à la COP27 : l’UE rejette des reculs "inacceptables" de l’Egypte,

Alors que l’Union européenne a fait une ouverture avec une proposition, sous certaines conditions, de créer un fonds pour le financement des dégâts dus au changement climatique (pertes et dommages), une demande des pays du Sud, le leader de la délégation européenne, Frans Timmermans, a réaffirmé la volonté des Vingt-Sept de ne rien accepter qui affaiblisse l’objectif de contenir le réchauffement climatique à +1,5°C. "L’Union européenne préfère ne pas avoir d’accord qu’un mauvais accord", a laissé entendre samedi matin le vice-président de la Commission européenne.

"On est au-delà de la dramaturgie habituelle, un échec ne peut être exclu à ce stade", indiquait plus tôt dans la journée une source au sein de la délégation européenne. Le président de la COP27, l’Égyptien Sameh Shoukry, se montre plus optimiste et a déclaré samedi, au cours d’un point presse, qu’une majorité des pays trouvait les textes sur la table "équilibrés".

L’UE a d’ailleurs rejeté une proposition "inacceptable" de la présidence égyptienne de la COP27 sur le climat, qui conduirait à remettre en cause les engagements passés sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, a indiqué samedi à l’AFP une source gouvernementale française. "A ce stade, la présidence égyptienne remet en cause les acquis de Paris et de Glasgow sur la baisse des émissions. C’est inacceptable pour la France et les pays de l’UE", a-t-on dit dans l’entourage de la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

Pierre angulaire de la lutte contre le changement climatique, l’accord de Paris de 2015 vise à limiter le réchauffement de la planète "nettement en-dessous de 2°C" par rapport à l’ère pré-industrielle, et si possible à 1,5°C. Cette ambition avait été réaffirmée lors de la COP26 de Glasgow l’an dernier. "Le problème est que la présidence égyptienne essaie de faire passer un texte qui lèverait les obligations des Etats de rehausser régulièrement les objectifs de baisse des émissions pour atteindre les 1,5 degrés", a-t-on expliqué dans l’entourage de la ministre.

Les négociations sont difficiles à la COP27 en Egypte cette année et ont débordé d’au moins une journée samedi, alors qu’elles devaient officiellement se terminer vendredi soir. Atténuation du changement climatique, financement climat et la question des dégâts (pertes et dommages) liés au dérèglement climatique restent les principales pierres d’achoppement. La COP27, qui a débuté le 6 novembre à Cham el-Cheikh, en Egypte, devait en principe se clôturer vendredi soir.