Mercredi, l’exécutif européen a annoncé que Kurt Vandenberghe, né à Ostende, était nommé à la tête de la direction générale de l’action pour le climat de la Commission européenne (DG Clima), l’administration qui mène pour l’UE les négociations internationales sur le climat et gère le Pacte vert européen. Il prendra ses fonctions le 16 janvier prochain, succédant à l’Italien Raffaele Mauro Petriccione, décédé en août dernier.

Actif depuis 26 ans à la Commission européenne après des débuts dans le privé, Kurt Vandenberghe “a joué un rôle central dans la mise en œuvre du Pacte vert européen”, selon un communiqué de l’institution.

Actuellement conseiller de la présidente Ursula von der Leyen sur le Pacte vert, cet ancien membre du cabinet du commissaire à la Recherche et ex-ministre belge Philippe Busquin (1999-2004), puis chef de cabinet du commissaire à l’Environnement Janez Potocnik (2009) a franchi plusieurs étapes à la Commission, dirigeant notamment la DG (direction générale) Recherche et Innovation à partir de 2013.

Kurt Vandenberghe met ainsi ses pas dans ceux du Belge Jos Delbeke, fonctionnaire européen chargé du climat entre 2010 et 2018.

Le nouveau directeur général à l’action climatique affirme que l’Europe est “le premier continent où compétitivité et durabilité vont de pair”.

Marié et père de trois enfants, Kurt Vandenberghe a quitté sa ville natale, Ostende, quand il avait 18 ans. Il y revient “de temps en temps” pour voir 't zèètje et 't strange (la mer et la plage en patois flamand).

Il est diplômé de la KU Leuven (philologie romane) et de l’UCLouvain (Public Affairs) et a poursuivi son cursus à l’Université John Hopkins à Bologne et à Washington.

Il est aussi membre du conseil d'administration du Journalism-fund.eu et cofondateur du fonds journalistique Fonds Pascal Decroos du nom du journaliste flamand mort en 1997, qui fut un de ses amis d'enfance.