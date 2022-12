Sous l'effet du changement climatique, les scolytes remontent toujours plus au nord

"Ces insectes ont fait des ravages à travers l'Europe centrale et orientale, surtout à partir de 2018", explique Markus Melin, un scientifique de l'Institut des ressources naturelles de Finlande. Le risque de voir cette épidémie s'étendre est "beaucoup plus élevé désormais" à cause du réchauffement climatique. La menace était habituellement bien plus importante dans le sud de la Finlande, mais l'été torride de 2021 a vu les scolytes faire des ravages "très au nord" du pays. Le climat de plus en plus chaud accélère en outre leur cycle de vie : "Leur taux de mortalité baisse et ils se reproduisent bien plus vite." S'ils choisissent d'abord les arbres les plus faibles, une fois devenus très nombreux, les scolytes s'en prennent aux arbres en bonne santé, "accélérant le cycle de la destruction".