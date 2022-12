Voici le plus vieil animal terrestre encore en vie: "Tous les changements dans le monde que Jonathan a connus, c'est extraordinaire"

Il a manqué de peu de croiser la route de Napoléon. Avec au moins 190 ans, anniversaire qu'il a fêté le week-end dernier, Jonathan est la plus vieille tortue jamais recensée et l'animal terrestre vivant connu le plus âgé. Il est rentré en début d'année dans le livre Guinness...