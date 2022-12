La cyperméthrine est une substance employée en agriculture pour lutter contre les pucerons, les chenilles, les charançons et les mouches, notamment. En Belgique, elle est utilisée sur un grand nombre de céréales, de légumes et de plantes ornementales.

"Les autorités belges exposent systématiquement et sans fondement légal les citoyens et l'environnement à de nombreuses substances particulièrement toxiques pour lesquelles des alternatives existent", signalent les ONG.

Sous la pression de plusieurs Etats membres, la Commission européenne a, en 2021, renouvelé pour sept ans l'autorisation de cette substance, moyennant une régulation plus stricte de sa mise sur le marché.

"Depuis son renouvellement européen, la cyperméthrine a été identifiée par l'UE parmi les pesticides les plus dangereux pour la santé et l'environnement", déplore Marc Fichers, secrétaire général de Nature & Progrès. "Ces substances ne peuvent être autorisées par les Etats membres dans un produit pesticide que lorsqu'il a été démontré qu'elles ne peuvent pas être remplacées par une ou des alternatives plus sûres", poursuit-il.

En autorisant ces deux pesticides à base de cyperméthrine, les autorités belges ne respectent pas la réglementation européenne, dénoncent les ONG. Elles ont donc déposé auprès du Conseil d'Etat une demande de suspension en extrême urgence de ces deux autorisations.

"La procédure belge est conçue pour empêcher toute forme de substitution de ces pesticides les plus toxiques par des alternatives plus sûres", a commenté Salomé Royel, chargée de campagne chez PAN Europe.